Así blanqueaba la televisión de Ariza a los dos jefes de la aerolínea Plus Ultra detenidos

Los máximos directivos de la aerolínea rescatada por el Gobierno en 2021 han sido detenidos en esta semana, en la misma operación judicial en la que también han caído Leire Díez, la ya famosa fontanera del PSOE, y el expresidente de la SEPI, Víctor Fernández.

La detención es todo un aldabonazo sobre una empresa que ya fue objeto de una polémica importante por el rescate público que recibió en plena pandemia, en una operación que ya entonces hizo saltar no pocas alarmas, pues se le concedieron más de 50 millones a una minúscula aerolínea, aduciendo a su "carácter estratégico".

Sin embargo, y pese a las sospechas que rodeaban a la compañía desde entonces, Julio Martínez y Roberto Roselli, presidente y director general, respectivamente de la empresa, contaron con un amplio espacio publicitario –más de quince minutos– para blanquear la imagen de la compañía en el programa Dando Caña, de El Toro TV, la televisión de Julio Ariza, muy vinculada como todos sabemos a Vox.

El programa, en el que estaba presente el propio Julio Ariza, ha sido rescatado por usuarios de redes sociales tras la detención de ambos ejecutivos, a los que se vincula, según varias informaciones periodísticas con el blanqueo de capitales desde la narcodictadura bolivariana.

En el espacio televisivo, que se emitió el 16 de octubre de 2023, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, empieza su intervención denunciando a "cierta prensa" y "ciertos partidos" que habían atacado a la compañía y se presenta como una víctima de las "injurias".

Llama poderosamente la atención ver cómo, a pesar de que el programa tiene una presentadora, es el propio Julio Ariza el que introduce la mayor parte de las preguntas, más propias de un publirreportaje que de una entrevista y claramente prefabricada para que los directivos de la aerolínea respondan con toda la tranquilidad. Por ejemplo: "ustedes están cumpliendo rigurosamente el préstamo que les hizo la SEPI", interpela Ariza con una cuestión que ya contiene la respuesta. "Están en un crecimiento exponencial, ¿no?", dice en otro momento.