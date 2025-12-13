El juez que investiga el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia ha decretado libertad y retirada de pasaporte para los detenidos durante la operación llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.
El mencionado cuerpo de la policía judicial se personó este jueves en la sede nacional de la aerolínea para requerir cierta información al respecto del rescate otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta operación se saldó con la detención de dos altos cargos de la empresa: el dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y el director ejecutivo, Roberto Roselli. La UDEF también ha detenido al empresario vinculado con la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y a Plus Ultra, que también se llama Julio Martínez.
El titular del Juzgado de Instrucción n° 13 de Madrid, Alfredo Barrero, ha acordado la puesta en libertad provisional con las citadas medidas cautelares. Además, los investigados tendrán que comparecer los días 1 y 15 del mes en sede judicial para confirmar su permanencia en el país; algo que ha sido prohibido por la autoridad judicial. Esta causa es secreta, por lo que no ha sido conocida hasta que han trascendido los requerimientos de información que ha hecho la Policía a la aerolínea. Posteriormente, el juez se ha inhibido sobre el Juzgado de Instrucción nº 15 de la magistrada Esperanza Collazos, que es el que conoce de la causa.
El otro detenido, que no es el presidente de Plus Ultra pero también se llama Julio Martínez, tendría dos empresas que serían los principales clientes de la consultora de las hijas de Zapatero, What The Fav SL. Libertad Digital ya destapó las conexiones de la citada empresa con Venezuela. La facturación de la consultora ronda el medio millón de euros anual.
