Menú
España

A Contracorriente. El Gobierno menos feminista de la historia

Sandra León, repasa en su sección de A Contracorriente, las denuncias de acoso recibidas por el PSOE e ignoradas por "el Gobierno que más daño ha hecho a las mujeres"

Sandra León, repasa en su sección de A Contracorriente, las denuncias de acoso recibidas por el PSOE e ignoradas por "el Gobierno que más daño ha hecho a las mujeres"

Temas

0
comentarios