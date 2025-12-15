El encontronazo de Ana Pastor con Santos Cerdán

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha protagonizado este lunes un momento de alta tensión a las puertas de los juzgados de Tafalla (Navarra) durante su segunda comparecencia quincenal, ordenada por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

Cerdán, quien fue excarcelado hace cinco meses tras permanecer en prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, se encontró con una nutrida presencia mediática que, a diferencia de su primera firma, acudió a raíz de las informaciones que siguen acorralando al PSOE.

🔴 Santos Cerdán, más nervioso que nunca El enfado del ex secretario de Organización del PSOE cuando @_anapastor_ le pregunta por los escándalos de la SEPI pic.twitter.com/RJtM93Zcj8 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) December 15, 2025

El punto álgido de la jornada ha llegado cuando Cerdán fue abordado por la periodista y directora del verificador de la verdad Newtral, Ana Pastor, de La Sexta. La comunicadora preguntó directamente al político socialista por los supuestos "amaños en la SEPI".

Visiblemente molesto, Cerdán eludió las preguntas, limitándose a responder: "Daré la cara cuando tenga que darla".

La tensión escaló cuando el ex dirigente socialista se dispuso a subir al vehículo que le esperaba. Ana Pastor se situó frente a la puerta del coche para continuar con las preguntas, provocando el enfado de Cerdán, que perdió los nervios y le espetó: "¿Me deja subir a mi coche, por favor?".

Ya dentro del vehículo, y ante la insistencia de los reporteros, Cerdán tiró con brusquedad de la puerta, pidiendo con enfado: "¿Me dejan cerrar la puerta, por favor?". El vehículo no llegó a cerrar la puerta completamente, golpeando de manera involuntaria a algún compañero de los medios de comunicación.

Ironía sobre la 'chistorra'

El momento no terminó con la huida de Cerdán. Acto seguido, Ana Pastor utilizó su cuenta de X para lanzar un directo e irónico dardo contra el ex secretario de Organización.

Haciendo alusión al término con el que Koldo García, en la trama de las mascarillas, supuestamente se refería a los billetes de 500 euros, Pastor publicó: "En Navarra. Bocata de tortilla y chistorra... de la de verdad", acompañando el mensaje de una foto del bocadillo.

En Navarra. Bocata de tortilla y chistorra… de la de verdad. https://t.co/LM80zTlNXH pic.twitter.com/KT4VDg0BfJ — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) December 15, 2025

En otro mensaje, la periodista relató a sus seguidores el estado emocional del político a su salida del juzgado: "Menudo mosqueo lleva con las preguntas sobre la SEPI", confirmando el malestar de Cerdán ante el interés mediático por los escándalos que salpican a su partido.