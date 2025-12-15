El Gobierno de Sánchez en tromba contra Argüello por pedir "cuestión de confianza, moción de censura o elecciones"

Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha mantenido una entrevista en 'La Vanguardia' donde ha hablado sobre la situación de España y propone una "cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución", asegurando que no cree que con ello esté rompiendo la neutralidad política.

Los entrevistadores recalcan que estas declaraciones son inéditas en un presidente del Episcopado español y le preguntan si está rompiendo la neutralidad política, a lo que Argüello responde: "En la historia de la Conferencia sí ha habido pronunciamientos fuertes: sobre el terrorismo, sobre la situación moral de la sociedad española, el aborto, la familia, el derecho a la educación… Y alguno especialmente polémico sobre la cuestión de la nación y las nacionalidades. El momento actual es singular, con una legislatura sin presupuesto. No creo haber roto neutralidad alguna. A la pregunta de esta entrevista, respondo remitiéndome a la Constitución y a los mecanismos que esta prevé", sentencia.

En esta misma entrevista, Argüello responde sobre las relaciones Iglesia-Estado en la actualidad. "Ya en julio, el ministro Félix Bolaños me expresó su malestar por carta. Luego pudimos hablar y clarificamos las cosas. En los últimos meses, las relaciones con el Gobierno han estado marcadas solo por dos asuntos: el Valle de los Caídos y la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesiástica. Muy a nuestro pesar, no hemos abordado otros asuntos cruciales, como la educación, constantemente desafiada y sobre la que se necesita un pacto de Estado. Estamos en un momento en que toda Europa debería regenerar su democracia. Renovarla. Nos sorprende que haya jóvenes que hoy no tengan como referencia las democracias liberales. Preguntémonos el porqué". sostiene.

Las reacciones a esta entrevista no se han hecho esperar. En un mitin en Cáceres, Pedro Sánchez ha manifestado que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país", y pide al líder del Episcopado "respetar el resultado electoral aunque no le guste". Pasando al ataque, Sánchez ha instado al arzobispo a "presentarse a las elecciones con la asociación ultraderechista Abogados Cristianos, que se presente y ¡a ver qué resultado saca!", ha comentado ante las risas y los aplausos de sus simpatizantes y militantes.

Por su parte, Félix Bolaños, no se ha quedado atrás y también ha criticado por carta al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, recordándole que "por segunda vez en un corto periodo de tiempo" se ha pronunciado "a favor del fin del actual Gobierno". "Le pido expresamente que se abstenga de romper su neutralidad política y actúe con respeto hacia la democracia y el Gobierno". Además, le comenta que "parece deducirse que preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes" (Vox y PP), entendiendo que "un Gobierno de la derecha y la extrema derecha" sería "más comprensivo hacia las posiciones de su organización". Desde ahí, lamenta que esa "preferencia personal" de Argüello "no es razón suficiente para romper la neutralidad partidista que se le debería presuponer a la Iglesia". Y para rematar, Bolaños le reprocha al arzobispo que sus relaciones con el Ejecutivo hayan estado centradas en el Valle de los Caídos, obviando que "desde la entrada en vigor de la actual Ley de Memoria Democrática su nombre es Valle de Cuelgamuros". En la misma misiva, Bolaños tiende la mano a Argüello: "Le emplazo a abordar los retos a los que se enfrenta la Iglesia y la relación con el Gobierno con ánimo constructivo y respetando todas las sensibilidades que existen en nuestro país".

Como mujer de la Iglesia progresista le pido al presidente de la Conferencia Episcopal que apostate de "el que pueda hacer que haga". #MásEvangelio #Simpreconlacausadelosylaspobres.

También ha habido reacciones en redes sociales, como la de María Jesús Montero, que se ha definido "como mujer de la Iglesia progresista" y que ha pedido expresamente "al presidente de la Conferencia Episcopal que apostate de 'el que pueda hacer que haga'".

Ni moción de censura.

Ni adelanto electoral.

Ni moción de censura.

Ni adelanto electoral.

Ni milongas. Si queréis hacer política, os presentáis a las elecciones.

Por su parte, las Juventudes Socialistas comparten la opinión del Gobierno Sánchez en forma de cartel electoral con Abogados Cristianos, PP y Vox, acompañando su publicación del siguiente texto: "Ni moción de censura. Ni adelanto electoral. Ni milongas. Si queréis hacer política, os presentáis a las elecciones".