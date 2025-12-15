El Supremo acuerda libertad con retirada de pasaporte para el directivo de Acciona por el que Cerdán fue a Marruecos

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado libertad con medidas cautelares para el directivo de Acciona Manuel José García Alconchel después de que este haya comparecido en el Alto Tribunal este lunes.

Alconchel ha declarado en el marco de la investigación de la trama Koldo en el Supremo, que versa sobre el amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas ilegales para los ex dirigentes socialistas José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán a través de la contratación de la empresa Servinabar, propiedad de Cerdán según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según ha podido conocer Libertad Digital, al igual que sus excompañeros en la empresa constructora Vicente Pelegrini y Tomás Olarte, el exdirector de la Zona Sur de la compañía –encargada, entre otras obras, según la UCO, de la remodelación del Puente del V Centenario de Sevilla y la construcción del Puerto de Kenitra, en Marruecos— ha quedado en libertad con prohibición de salir del país, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial.

Este directivo fue el firmante de, al menos, dos memorandos de entendimiento que la compañía firmó con Servinabar para formar la Unión Temporal de Empresas (UTE) que acabaría siendo adjudicataria de obras públicas en las que intermedió la trama.

Fuentes jurídicas han explicado a este diario que Alconchel ha declarado ante el magistrado del Supremo y ha explicado que la comisión del 2% del valor total de la obra que recibía Servinabar es algo habitual en "labores de supervisión". Aún así, la defensa de este se ha escudado en que ninguno de los dos memorandos que Alconchel firmó se terminó llevando a cabo: según esta, Alconchel solo firmó los del Puente Centenario y el Puerto de Kenitra.

Por tanto, el acusado ha explicado que, por su parte, Servinabar no cobró a raiz de esos dos acuerdos; ya que, al contrario de lo que certifica la Guardia Civil, Servinabar no llegó a cobrar la obra del Puente por haber caducado el acuerdo. En esta fue contratado el cuñado de Cerdán, aunque, según la defensa, este solo acudió a su puesto de trabajo unos días y que Servinabar no realizó finalmente las labores de supervisión establecidas, por lo que tampoco conbró los servicios acordados.

Además, ha sido preguntado por la obra del acceso de la autovía SE-40 al Puerto de Sevilla, sobre la que ha recordado que fue adjudicada por urgencia y que no hubo memorando. Alconchel también ha dicho no conocer ni a Ábalos, ni a Cerdán ni a Koldo García.

El viaje de Cerdán a Marruecos

Alconchel sigue vinculado a la compañía y solo se encuentra suspendido de sus labores. Entre estas, se encontraban la de conseguir la licitación del Puente del V Centenario de Sevilla y la del Puerto de Kenitra. Para conseguir esta última, según la UCO, Cerdán se apuntó a última hora a un viaje oficial de Ábalos, entonces ministro de Transportes, con el objetivo intermediar para que el Reino de Marruecos otorgara esta obra a Acciona.

Fotografía encontrada en el móvil de Koldo que certifica el viaje de Cerdán a Marruecos

Por estas mediaciones, entre otras, Servinabar habría recibido, al menos, 6 millones de euros de comisión; lo que supondría el 75% de sus ingresos en el período investigado por la Guardia Civil.

Las medidas cautelares han sido adoptadas después de que así lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción, a cargo del fiscal Alejandro Luzón. Este mismo pidió la entrada en prisión provisional de Ábalos y Koldo después de concluir un escrito de acusación en el que se pedían 24 años de prisión para el exministro y 19,5 para su exasesor; en el marco de la parte que investiga la adjudicación de contratos de compra de mascarillas.