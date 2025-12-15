La acusación popular solicita la imputación del PSOE y la declaración de Zapatero en el caso de las cloacas

La asociación Hazte Oír ha presentado una ampliación de la querella ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid Arturo Zamarriego en la que solicita la imputación del Partido Socialista y la declaración como testigo del que fuera presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La asociación, que ejerce la acusación popular en este procedimiento, explica que desde la primera querella "se han conocido nuevos datos y nueva información referida a las reuniones o actividades de la principal querellada Leire Díez".

En la ampliación de la querella, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la asociación justifica su petición "siendo la fundamentación de tal solicitud la concurrencia de diferentes indicios y la necesidad de esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes actuaciones".

"Y ello en tanto en cuanto obran en el sumario menciones directas a José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo contenido genera la imperiosa necesidad de su comparecencia para corroborar o desvirtuar los extremos que se exponen a continuación", añade.

El escrito señala como una de las razones para justificar la necesidad de que Zapatero declare la contradicción entre los relatos del fiscal José Grinda y las del periodista Pere Rusiñol. "Las contradicciones entre ambos relatos obligan a la declaración testifical de Rodríguez Zapatero, única vía para ahondar en la realidad de las circunstancias y depurar las inconsistencias", señala la ampliación de la querella.

De igual manera, el escrito también hace referencia a la documentación relativa al resumen de la reunión mantenida entre el guardia civil Rubén Villalba y Leire Diez. "La convergencia de menciones a Rodríguez Zapatero por dos testigos aparentemente sin vinculación directa entre sí exige su comparecencia para dilucidar la naturaleza, alcance y veracidad de las conexiones referidas", apunta el documento.

"Asimismo, no puede obviarse la información relativa a una eventual reunión mantenida entre la investigada Leire Díez y José Luis Rodríguez Zapatero en la sede del PSOE en Ferraz, el día 3 de junio de 2025", destaca.

Finalmente, la ampliación de la querella también solicita que se cite en calidad de testigos a José Luis Ábalos (ex ministro de Transporte), Koldo García (su exasesor), Concha Minguela, Cristina Narbona, Ion Antolín y Juanfran Serrano.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com