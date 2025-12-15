La magistrada Segoviano, obligada a apartarse del caso García Ortiz en el TC tras desearle "mucho ánimo" en público

La magistrada izquierdista del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, está obligada a apartarse del estudio del previsible recurso de amparo que presente en próximas fechas el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Segoviano asistió el pasado jueves a la toma de posesión de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en la propia sede de la Fiscalía General. Este acto sirvió como reaparición pública de García Ortiz tras su condena y en él, Peramato le mostró su «respeto, admiración y cariño». La sorpresa llegaba al final de la toma de posesión cuando la magistrada del Constitucional María Luisa Segoviano se acercaba a García Ortiz mientras éste era preguntado por La Sexta en directo. «Dos besos, María Luisa», decía García Ortiz mientras besaba a la magistrada, que le contestaba con un «mucho ánimo». El ex fiscal general se despedía con una mirada cómplice, afirmando «gracias», mientras palmeaba su espalda con afecto.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que «la magistrada María Luisa Segoviano tendrá que apartarse del estudio y deliberación sobre el posible recurso de amparo que presente García Ortiz contra la condena del Supremo por un delito de revelación de secretos. Todo ello, tras desearle «mucho ánimo» al ex fiscal general del Estado públicamente».

«Con su actuación, la magistrada izquierdista del Constitucional, incurre en las causas de abstención que fija la Ley, como la «amistad íntima» o «interés directo» en la causa del ex fiscal general. Además, ha puesto en duda gravemente su apariencia de imparcialidad en el procedimiento a ojos de todo el mundo», añaden.

El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al que deben estar sometidos los magistrados del TC para abstenerse o ser recusados señala que «son causas de abstención y, en su caso, de recusación, «la amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes» o «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa»».

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que «el presidente del TC Cándido Conde-Pumpido ha expresado a través de varios medios su intención de abstenerse en la causa de García Ortiz, tras haber sido su subordinado cuando fue fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A la abstención de Conde-Pumpido, debería sumarse la de María Luisa Segoviano».

«En el Tribunal Constitucional hay siete magistrados izquierdistas y cinco conservadores. Si Conde-Pumpido primero y Segoviano después, se abstienen, la votación para amparar u exonerar a García Ortiz quedaría, previsiblemente, en empate a cinco. Esto obligaría a que la magistrada izquierdista y vicepresidenta del TC Inmaculada Montalbán tuviera que hacer valer su voto de calidad para salvar al fiscal general condenado», concluyen.

La magistrada del Constitucional, María Luisa Segoviano, desea al Fiscal General condenado «mucho ánimo» tras haber anunciado el Presidente del Gobierno que su recurso de amparo será estimado antes de ni siquiera plantearlo.

Les da todo igual pic.twitter.com/3L7bqAGmmo — Lupe Sánchez (@Proserpinasb) December 14, 2025

Recordamos que tras conocerse la sentencia del Supremo con la argumentación de los magistrados, el presidente del Gobierno cargaba contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PP Alberto Núñez Feijóo: «¿Hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho es defender la verdad y defender la institución de la Fiscalía?» Según afirmaba Sánchez, «quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidades a la señora Ayuso es el señor (Alberto Núñez Feijóo)».

El Supremo cierra las puertas al recurso ante el TC

El Tribunal Supremo rechaza en su sentencia la supuesta vulneración de derechos fundamentales al condenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que le abriría las puertas del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido tras ser condenado por un delito de revelación de secretos por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La sentencia menciona que el acusado «ha gozado de conocimiento suficiente, claro en lo esencial y oportuno de los hechos imputados y de la calificación jurídica de los mismos, desde una fase muy temprana del procedimiento y con plena posibilidad de organizar su defensa a lo largo de la instrucción y del juicio oral». La Sala también rechazaba la petición de declarar la nulidad del auto de entrada y registro y de las diligencias de investigación tecnológica que el magistrado instructor Ángel Luis Hurtado encargó a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com