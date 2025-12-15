La UCO investiga la contratación 'fantasma' de Koldo en una empresa de la trama Hidrocarburos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la contratación fantasma del ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, en la empresa Instalibero District SL. Según exponen los agentes en un informe remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el marco de la trama Hidrocarburos "no hay constancia de prestación efectiva de servicios" en esta empresa por parte de Koldo.

¿Qué es la trama de hidrocarburos? La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia. Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación. La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos. La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos. Leer más

No es la primera vez que los agentes de la UCO detectan a alguien del entorno del PSOE cobrando dinero de una empresa sin trabajar, ya que en el anterior informe precisaron que la mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, la Paqui, cobró 9.500 euros sin ningún "atisbo de actividad".

El informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que Koldo fue dado de alta en la mencionada empresa, administrada por Manuel Salles, imputado en esta trama corrupta, "a cambio de un sueldo de 1.950,50 euros mensuales". El 20 de enero de 2022 Salles envió un mensaje a Koldo que decía: "Esta es la empresa donde trabajas".

Por otro lado, la UCO también indica que Salles le remitió en marzo de 2022 "dos justificantes relativos a las transferencias realizadas por la empresa correspondientes al mes de febrero de 2022". En concreto, una de ellas de 1.950,50€ en concepto de "nómina" y otra de 5.000€ con el concepto de "anticipo".

Sin embargo, la UCO no ha encontrado indicios de que efectivamente se prestase un servicio. "Dicha contratación, bajo la apariencia de un puesto de consultor en seguridad y sobre el que no hay constancia de prestación efectiva de servicios, consta acreditado desde el 27 de enero de 2022", señala el informe.

Koldo, Salles y Villafuel

Sobre la relación entre Salles y Koldo la UCO también señala que desde diciembre de 2021 se empezaron a detectar conversaciones entre ambos pero que en enero de 2022 encontraron una conversación que hacía referencia a la empresa de hidrocarburos Villafuel.

Salles envió un mensaje a Koldo y a Ábalos "en el que resumía y detallaba aspectos importantes relacionados con el interés de la organización criminal en la obtención de la autorización de operador" para la empresa Villafuel.

"[...] desde que os he conocido os he advertido, en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico, para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías y por suerte me habéis hecho caso: Villafuel no va a ser operadora por mucho que sponsorice al Zamora, tome acciones en los restaurantes de las torres o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de fomento. [...]", escribió Salles según la UCO.

La UCO entiende que este mensaje supondría "una medida de presión dirigida al exministro, con el que en ese momento mantenía un contacto directo visibilizado en las gestiones que estaba realizando para adquirir una propiedad inmobiliaria de su interés e igualmente, se estaba gestionando la contratación instrumental de Koldo García en una de sus empresas".

Otra de las informaciones que se extraen del informe de la UCO es que han acreditado la influencia de Ábalos en los Ministerios de Reyes Maroto y Teresa Ribera. En concreto, señala que la influencia del ministro "se materializó en las reuniones y conversaciones mantenidas por Koldo García con distintos responsables ministeriales".

Por otro lado, el informe de la UCO también hace referencia al empresario Claudio Rivas y señala que "el objetivo de la organización criminal consistía en obtener, para Villafuel SL, la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo la obligación de justificar, mediante la declaración responsable, la capitalización de la empresa con los tres millones de euros de fondos propios exigidos normativamente".

