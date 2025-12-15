Menú
Zapatero se reunió en una zona sin cobertura con un arrestado de Plus Ultra días antes de la operación

El expresidente del Gobierno se vio con uno de los detenidos de la Operación Plus Ultra poco antes del arresto en una zona restringida.

Registros en la sede de la empresa de aerolíneas Plus Ultra por un presunto delito de blanqueo de capitales. | EFE

Un encuentro que El Debate acredita con varias fotografías vuelve a confirmar el nexo de la aerolínea Plus Ultra, rescatada en su día por el Gobierno con 53 millones de euros, con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Según este medio, Zapatero se reunió el pasado 8 de diciembre, tres días antes de los arrestos en el marco de una investigación de la UDEF por blanqueo, con uno de los tres detenidos en esta operación, Julio Martínez. Un empresario vinculado tanto a la aerolínea como al propio expresidente puesto que dos de sus compañías serían clientes de la consultora de las hijas de Zapatero, What The Fav S.L. Tanto Julio Martínez como los otros dos arrestados, el presidente de Plus Ultra, también llamado Julio Martínez, y el director ejecutivo de la compañía, Roberto Roselli, quedaron en libertad este fin de semana con medidas cautelares.

Según revela el diario, Martínez se reunió con Zapatero en El Pardo, en Madrid, a las 8:47 del pasado 8 de diciembre. Martínez llegó a la zona en un Mini Cooper de color verde y el expresidente en un vehículo oficial, un Toyota Land Cruiser. Al llegar a la zona, ambos se subieron en el todoterreno del expresidente y se adentraron en una zona sin cobertura utilizando un camino de acceso restringido y vigilado. Cuentan que un empleado de Patrimonio Nacional les abrió la cancela.

Los dos permanecieron alrededor de una hora paseando por el lugar y luego montaron en el vehículo y, escoltados por otro coche, se dirigieron al restaurante El Torreón para desayunar durante más de hora y media, tras asegurarse de que no había otros clientes y con la vigilancia de los vehículos de escolta del expresidente.

El mismo medio asegura que estos encuentros eran habituales desde hacía años, pero se hicieron menos frecuentes tras la sospecha de Martínez de que estaba siendo investigado. La causa era secreta hasta que trascendieron los requerimientos de información de la Policía a la aerolínea, una operación que coincidió con los múltiples registros de la operación Leire.

Según El Debate, al menos cuatro vehículos oficiales estuvieron involucrados en el encuentro y "hasta seis agentes".

