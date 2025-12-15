Zapatero se reunió en una zona sin cobertura con un arrestado de Plus Ultra días antes de la operación

Un encuentro que El Debate acredita con varias fotografías vuelve a confirmar el nexo de la aerolínea Plus Ultra, rescatada en su día por el Gobierno con 53 millones de euros, con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Según este medio, Zapatero se reunió el pasado 8 de diciembre, tres días antes de los arrestos en el marco de una investigación de la UDEF por blanqueo, con uno de los tres detenidos en esta operación, Julio Martínez. Un empresario vinculado tanto a la aerolínea como al propio expresidente puesto que dos de sus compañías serían clientes de la consultora de las hijas de Zapatero, What The Fav S.L. Tanto Julio Martínez como los otros dos arrestados, el presidente de Plus Ultra, también llamado Julio Martínez, y el director ejecutivo de la compañía, Roberto Roselli, quedaron en libertad este fin de semana con medidas cautelares.
Según revela el diario, Martínez se reunió con Zapatero en El Pardo, en Madrid, a las 8:47 del pasado 8 de diciembre. Martínez llegó a la zona en un Mini Cooper de color verde y el expresidente en un vehículo oficial, un Toyota Land Cruiser. Al llegar a la zona, ambos se subieron en el todoterreno del expresidente y se adentraron en una zona sin cobertura utilizando un camino de acceso restringido y vigilado. Cuentan que un empleado de Patrimonio Nacional les abrió la cancela.
Los dos permanecieron alrededor de una hora paseando por el lugar y luego montaron en el vehículo y, escoltados por otro coche, se dirigieron al restaurante El Torreón para desayunar durante más de hora y media, tras asegurarse de que no había otros clientes y con la vigilancia de los vehículos de escolta del expresidente.
El mismo medio asegura que estos encuentros eran habituales desde hacía años, pero se hicieron menos frecuentes tras la sospecha de Martínez de que estaba siendo investigado. La causa era secreta hasta que trascendieron los requerimientos de información de la Policía a la aerolínea, una operación que coincidió con los múltiples registros de la operación Leire.
Según El Debate, al menos cuatro vehículos oficiales estuvieron involucrados en el encuentro y "hasta seis agentes".