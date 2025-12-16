El bochornoso elogio del PSOE al expresidente de la SEPI detenido en la 'operación Leire': "Creemos en su honestidad"

El PSOE de Pedro Sánchez elogió al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre la trama Koldo celebrada el pasado 22 de julio: "Creemos en su honestidad".

Fernández fue detenido la semana pasada en el marco de la ‘operación Leire’ y el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, lo dejó en libertad con medidas cautelares después de que la Fiscalía, como única acusación, no solicitara su ingreso en prisión. El expresidente de la SEPI se negó a hacer declaraciones en la Cámara Alta debido a su situación procesal en el denominado caso Aznalcóllar. En esta comisión, el senador del Partido Socialista Javier Remírez aprovechó la sesión para elogiar de forma bochornosa y desmedida su currículum y atacar al Partido Popular.

El expresidente de la SEPI se encontraba procesado en la causa judicial por el caso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar durante su etapa como secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía. La reapertura de este caso por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla precipitó su dimisión de la SEPI en el año 2019.

Javier Remírez comenzó su intervención elogiando el currículum del expresidente y atacando directamente al Partido Popular. "Me imagino que usted también ha observado algunas sesiones de esta Comisión de Investigación y sabe también las actitudes que tiene el Partido Popular, junto con UPN y con Vox", señaló Remírez para, posteriormente, añadir: "los senadores del Partido Popular, de Vox y UPN pues ya vienen con las conclusiones hechas".

"Creemos sinceramente que no solo en su profesionalidad, sino también en su honestidad y que por el perfil y trayectoria profesional a usted, creemos sinceramente, que le ha guiado, y le sigue guiando, el rigor en el trabajo bien hecho así como el respeto escrupuloso a las leyes". De igual manera, Remírez también señaló que esta afirmación no quita que una persona que ha ocupado "altas responsabilidades" se pueda equivocar.

"Pero una cosa es esto y otra es la intención del Partido Popular, de Vox y también de UPN, y toda la derecha mediática, de jugar con el prestigio de profesionales como usted extendiendo la sospecha de manera generalizada a todas sus actuaciones", comentó el senador socialista, quien aseguró que su prestigio profesional "sigue intacto".

Al final de su intervención Remírez dedicó sus últimos minutos a volver a criticar al Partido Popular, desentendiéndose de Fernández Guerrero, hasta tal punto que el presidente de la Comisión de Investigación, Eloy Suárez, le llamó la atención en dos ocasiones para volver a centrarse en el compareciente. "O reconduce la situación o se acaba ya", le advirtió Suárez.

Crítica del Partido Popular

A continuación tuvo lugar el turno del senador del Partido Popular Francisco Bernabé, que no fue tan benevolente como el socialista. Bernabé acusó al expresidente de la SEPI de ser una "pieza clave" y "un operador privilegiado de una maquinaria institucional, en la que lo importante no era la legalidad, sino la lealtad a una red, la del PSOE, a la ministra Montero, y a un clan, el que lidera Sánchez."

De igual manera, el senador popular hizo alusión a que en los ingresos del compareciente "hay algo que no nos cuadra". "¿Cómo es posible que haya adquirido, en 7 años y sólo con su sueldo, un patrimonio inmobiliario de seis viviendas de lujo valoradas en varios millones de euros? ¿De dónde ha sacado ese dinero? ¿O es que le ha tocado la lotería?", preguntó Bernabé.

El senador del PP también le recordó que "no estamos ante un simple caso de negligencia o de mala praxis administrativa, sino ante un patrón de relaciones clientelares, de lealtades opacas, de red de influencia que ha permeado lo público desde dentro".