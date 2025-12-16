La financiación del PSOE, bajo lupa: el juez recibe el registro de todos sus pagos en efectivo

El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno un sobre cerrado en el que se incluyen un escrito y un pendrive que contiene el registro de los pagos en efectivo, incluidos los del líder de la formación socialista, Pedro Sánchez.

El magistrado encargado de la instrucción de la pieza separada que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Socialista pidió a finales del mes de noviembre a Ferraz un registro de todos los pagos en efectivo realizados a cargos orgánicos entre 2017 y 2024. Una exigencia que los socialistas retrasaron mandando un escrito al titular del Juzgado de Instrucción Central Número 2 de la Audiencia Nacional en el que pedían que el magistrado aclarase si pedía los pagos de los investigados o de todos los cargos orgánicos. Moreno respondió asegurando que la providencia era "bastante clara" y reiteraba que le entregasen el registro de todos los pagos.

Ahora, según un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la letrada de la Administración de Justicia ha informado al juez de que la procuradora en representación del PSOE ha entregado un sobre cerrado a la Audiencia Nacional. "Un sobre cerrado, el cual contiene escrito junto con la documentación, en formato pendrive, requerida por este Juzgado mediante resolución de fecha 26.11.2025. Doy fe", asegura el documento.

La entrega de esta documentación, que los socialistas aseguran que es conforme a lo que había pedido el magistrado, es decir, que debe reunir todos y cada uno de los pagos en efectivo, es vital para que la Audiencia Nacional pueda investigar a fondo si el PSOE ha sido financiado ilegalmente.

Según la versión del empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama, el PSOE habría sido financiado ilegalmente por medio de un entramado de lavado de dinero ideado por los entonces dirigentes socialistas Santos Cerdán, José Luis Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García. Estos manejarían dinero en efectivo que el PSOE recibía en concepto de mordidas a cambio de diferentes favores tramitados desde la administración pública; posteriormente, la formación sacaba dinero en efectivo del banco para justificar los pagos en metálico y, por último, se pagaban los gastos que cada cargo orgánico aportaba.

Este hecho es significativo porque, según un escrito de la Fiscalía Anticorrupción al que tuvo acceso este diario, no se hacían controles exhaustivos en Ferraz para pagar los tickets. Es decir, el partido pagaba tickets de gastos sin comprobar quién había realizado el pago, de qué forma lo había realizado –si era en efectivo o con tarjeta—; y si esa persona estaba autorizada para cobrar gastos. De hecho, Aldama llegó a decir que "Koldo iba recogiendo tickets por ahí" para justificar los gastos de la secretaría de Organización, en ese momento a cargo de Ábalos.