El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes la medida cautelar solicitada por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa de suspender temporalmente sus penas de inhabilitación tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe del 1-O.

Según un comunicado del TC, "en los tres autos aprobados, el Tribunal acuerda no suspender la ejecución de la pena por no derivarse de la misma un perjuicio irreparable que pudiera hacer perder al amparo su finalidad".

El Tribunal Constitucional explica que toma en consideración "la larga duración de la inhabilitación absoluta impuesta a cada recurrente en sentencia", "el tiempo pendiente de cumplimiento", "el plazo previsible en el que se resolverán los amparos" y "la imposibilidad de adoptar en esta fase del procedimiento constitucional, conforme a reiterada doctrina constitucional, un juicio anticipatorio del fundamento de la pretensión deducida".

El Pleno ha adoptado esta decisión después de retomar el debate pendiente a principios de diciembre con el objetivo de llegar a un acuerdado por unanimidad para contestar a los excargos catalanes condenados por el referéndum ilegal del 1-O.

En 2019 los cuatro dirigentes fueron condenados por malversación y sedición a penas de 13 años de cárcel e inhabilitación (12 para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa). En el año 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez les indultó las penas de cárcel pero mantuvo las de inhabilitación, que el Supremo rechazó amnistiar.

Desde el Tribunal Supremo argumentaron que el dinero malversado implicó "un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial", y que hicieron uso de las arcas públicas. Los condenados acudieron al Tribunal Constitucional y solicitaron que se suspendieran sus penas de inhabilitación mientras se resolvía el fondo de su queja. Ahora está pendiente de que el constitucional resuelva el fondo de los recursos de amparo, que está previsto para el año 2026.