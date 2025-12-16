La Chunta retirará su apoyo a Sánchez si se confirma el escándalo de Forestalia

Las quejas y críticas de los socios de Sánchez están subiendo de tono tras el balance del presidente y la creciente acumulación de escándalos. Jorge Pueyo, el único diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso y adscrito al grupo Sumar, ha advertido de que su paciencia con el Gobierno "ha llegado a su fin" y ha avisado de que le retirará definitivamente su apoyo si se demuestran irregularidades en torno a Forestalia, un escándalo que impacta de lleno a su región.

En rueda de prensa en el Congreso, el diputado ha tachado de "cobarde", "lamentable" y "decepcionante" el balance que el presidente del Gobierno hizo este lunes y le ha reprochado que no fuera más claro en torno al acoso sexual en su partido y los escándalos.

Su paciencia con este Gobierno está "absolutamente agotada", ha avisado, ha avanzado que en próximos días la CHA se reunirá para decidir la relación que mantiene con el Ejecutivo ante esta crisis, dejando abierta la opción de la ruptura total si no asumen responsabilidades ni aplica la transparencia ante los escándalos, los casos de machismo "asqueroso" en el seno del PSOE o las sospechas de corrupción en contratos con Forestalia.

"Si no hay una respuesta satisfactoria, replantearemos nuestro apoyo", ha insistido para agregar que ya no tendrán nada más que hablar con este Gobierno si no impide el "extractivismo" que castiga a su comunidad en beneficio del "oligopolio eléctrico", en alusión a los contratos con la empresa. Además, ha advertido de que la paciencia no solo se agota en el caso de su formación sino en el seno de la sociedad "progresista", que "ya no aguanta más esta deriva".

La postura del representante de la Chunta va un paso por delante de la del grupo liderado por Yolanda Díaz y que de momento, pese a las críticas, sigue formando parte de la coalición gubernamental. Este martes, Sumar ha reclamado una reunión urgente con el PSOE para sacar al Ejecutivo de la "parálisis".

El propio Pueyo ya afirmó en septiembre que el presidente del Gobierno debería convocar elecciones si no era capaz de sacar adelante en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Los contratos de Forestalia

Pueyo ha lamentado que llevan un año preguntando al Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, qué está pasando con proyectos como Forestalia o el Clúster del Maestrazgo y "no entiende la cerrazón del PSOE en ignorar algo que es un "problema directo" para Aragón.

Por ello, ha avanzado que ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que actúe con "máxima transparencia" sobre los contratos bajo sospecha con Forestalia y que se revisen todos los procedimientos administrativos con esta empresa, para detectar o descartar irregularidades, de las que la Audiencia Nacional indaga en su investigación sobre presunta corrupción de la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.