Leire Díez quiso investigar al PP para descubrir casos de acoso sexual pero el PSOE le paró para tapar los suyos

La fontanera del PSOE, Leire Díez, quiso investigar supuestos casos de acoso o agresión sexual en el Partido Popular tras estallar el caso del cofundador de Podemos y diputado de Sumar Iñigo Errejón, pero el Partido Socialista le paró los pies para tapar sus propios casos de acoso.

Leire Díez fue arrestada la semana pasada por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la ‘operación Leire’. Después de tres noches en el calabozo, quedó en libertad provisional con medidas cautelares, ya que la Fiscalía no solicitó al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, prisión provisional para ella. La fontanera socialista ya estaba siendo investigada en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid en el marco del caso de ‘las cloacas del PSOE’, por integrar un grupo clandestino dedicado a investigar y atacar a jueces, fiscales y guardias civiles que investigan al entorno del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Fuentes cercanas a Leire Díez consultadas por Libertad Digital afirman que "la fontanera del PSOE planteó a su formación política abrir una investigación secreta al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo tras estallar el caso de Iñigo Errejón. El objetivo era encontrar posibles casos de acoso o agresión sexual en las filas populares para utilizarlo políticamente y así atacar al principal partido de la oposición".

"Leire Díez consultó entonces con la dirección del PSOE su plan de abrir esta investigación clandestina al PP", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la fontanera socialista recibió un no rotundo como respuesta de ‘los de arriba’, ya que en el Partido Socialista pretendían tapar las propias denuncias internas por acoso sexual que ya habían recibido por esas fechas. En el seno del partido creían que si se investigaba al PP les salpicaría, porque podrían acabar conociéndose también los casos propios del PSOE. Por todo ello, la cúpula socialista paró los pies a su fontanera".

Recordemos que el PSOE de Pedro Sánchez en la actualidad está rodeado por numerosos casos de corrupción, pero también por casos de acoso sexual como el escándalo de Paco Salazar u otros casos que han provocado la dimisión de los dirigentes socialistas José Tomé y Javier Izquierdo.

La semana pasada la Fiscalía recibió una denuncia formal contra Paco Salazar por haber cometido un presunto delito de acoso sexual contra trabajadoras del PSOE, después de los comentarios vejatorios que trascendieron a la prensa. Salazar estaba cerca de ocupar la Secretaría de Organización del PSOE cuando se publicaron los testimonios de mujeres del entorno del partido que lo acusaban de haber cometido un presunto delito de acoso sexual.

Por su parte, el alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, dimitió la semana pasada como presidente de la Diputación de Lugo después de que al menos seis mujeres le hayan acusado de acoso sexual. A pesar de la gravedad de los hechos, Tomé decidió mantenerse en la Alcaldía como adscrito y conservar su acta de diputado provincial. Además, el secretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo también presentó su renuncia como miembro de la dirección federal, justo después de que se conociese otra denuncia por presunto acoso sexual contra él.

Errejón procesado

El caso de Iñigo Errejón, que motivó las intenciones de investigar de Leire Díez contra el PP, sigue avanzando y actualmente el ex dirigente de Podemos se encuentra más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral después de que el juez instructor de la causa le haya procesado, como ya publicó Libertad Digital.

Este, según la denuncia de Mouliaá, le habría dado un beso en la boca en un ascensor, después de haber hablado por mensajes en redes sociales durante meses. Este beso "dejó sin reacción" a Mouliaá y acabó entrando en su casa. Errejón se habría aprovechado supuestamente de que ella habría bebido alcohol.

