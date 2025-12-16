Peinado pregunta a la UCO si hay "hechos nuevos" para reabrir la investigación de Air Europa

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le informe en el caso de que existan "hechos nuevos" respecto al rescate de Air Europa para reabrir la investigación.

La aerolínea recibió un rescate del Ejecutivo socialista durante la pandemia del covid-19 por considerarse una empresa "estratégica" valorado en 475 millones de euros. Para ello, los dueños de la compañía, conocidos como Los Hidalgo, se pusieron en contacto con el Gobierno de Pedro Sánchez. Concretamente, el consejero delegado de la compañía, Javier Hidalgo, tuvo encuentros con varios ministros, además de con la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez.

Así se desprende de una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital. "Con carácter previo a su admisión, póngase en conocimiento mediante traslado de copia del mismo a la UCO, Sección de Delitos Económicos, a fin de que informe a la vista del mismo si con base en los antecedentes de que disponen han aparecido hechos nuevos respecto del rescate de Air Europa, tal y como dispone la Sección 23 de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid en sus autos 785/24 de 07 de octubre y 413/2025 de 13 de mayo. Y recibido el informe, se acordará lo que proceda".

La Audiencia Provincial de Madrid acordó el pasado mes de noviembre anular el auto del juez Peinado que solicitaba a la UCO un informe sobre el rescate de Air Europa en la pandemia. De esta manera, la Audiencia Provincial estimó el recurso que presentó la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de la Fiscalía.

Javier Hidalgo utilizó las influencias de su amigo Víctor de Aldama –que cobraba 12.000 euros mensuales de la aerolínea— para llegar hasta la cúpula del Ejecutivo con el objetivo de que Air Europa fuese de las primeras empresas que recibiese el rescate, que era considerado de vital importancia para que Los Hidalgo evitaran la quiebra de la compañía.

En este contexto, Hidalgo maniobró junto a Aldama para intentar influir en la votación del Consejo de Ministros mediante varios encuentros con Begoña Gómez. Hidalgo se reunió por primera vez con la esposa del líder socialista durante la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en San Petersburgo (Rusia). Durante esa reunión, según ha declarado Aldama, Hidalgo ofreció apoyo a los diferentes proyectos privados de Gómez en torno a la empresa turística Wakalúa, enmarcada en Globalia, empresa matriz de la familia Hidalgo propietaria de Air Europa. Algo que le habría servido para ganarse el favor de Gómez.

Koldo García reveló en una entrevista que Hidalgo y Aldama hablaron de una posible comisión para Gómez que rondaría el millón de euros. Sánchez envió posteriormente un mensaje al exministro José Luis Ábalos pidiéndole "dar una vuelta" al rescate. Por su parte, Ábalos ya estaba en contacto con los dueños de la compañía y, como ha revelado uno de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ábalos publicó una carta para apoyar el rescate antes de que se produjera, aliviando la presión sobre los accionistas, que querían vender sus participaciones.

El exministro ahora se encuentra en prisión preventiva por su vinculación a la trama Koldo y el supuesto amaño de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas ilegales. Antes de entrar en prisión, Ábalos aseguró que en el rescate estaba "el melón" para "llegar bien llegados" a la influencia de la esposa del presidente. Aldama también habría mediado con las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto para que votaran a favor del rescate.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com