Peste porcina en Cataluña: diez nuevos positivos elevan a 26 los cadáveres de jabalíes infectados

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado el positivo por peste porcina africana (PPA) de diez nuevos ejemplares de jabalí procedentes de Cataluña. Con estos nuevos positivos se elevan a 26 los casos detectados desde que comenzara el brote, el 28 de noviembre. Los animales procedían del mismo foco en el que se han encontrado todos los cadáveres que han dado positivo. Es decir, en el entorno del laboratorio del IRTA-CReSA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias-Centro de Investigación en Sanidad Animal) en el campus Universidad Autónoma de Barcelona.

¿Qué es la peste porcina? La peste porcina es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se transmite a los humanos. Existen dos tipos principales: La peste porcina africana (PPA) causada por un virus muy resistente, causa una mortalidad muy alta, de hasta el 100% en algunos brotes. Contra ella no existe vacuna ni tratamiento eficaz. Se propaga por contacto entre animales, a través de alimentos contaminados, ropa, vehículos, etc. y ha causado graves crisis económicas en sectores porcinos de Europa, Asia y África. El segundo tipo es la peste porcina clásica (PPC), también viral, pero distinta de la africana, más controlada en muchos países. Contra ella sí existen vacunas. Ambas enfermedades obligan al sacrificio masivo de animales y restricciones comerciales severas. No representan un riesgo para la salud humana ni afectan la seguridad alimentaria directamente, pero su impacto económico y social puede ser enorme.

Los nuevos positivos no han alterado lo más mínimo al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad, Òscar Ordeig, quien ha asegurado que la aparición de más casos de PPA era algo con lo que ya se contaba. De ahí que se hayan rebajado las restricciones de acceso y paso al medio natural salvo en un perímetro de seis kilómetros en torno al lugar del que proceden los jabalíes infectados, en el término municipal de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

El consejero catalán no ha querido revelar ningún detalle sobre la investigación del comité de expertos formado por seis científicos sobre el origen del brote. Como se recordará, el laboratorio de la Generalidad estaba realizando experimentos con la cepa del virus de peste porcina que presentan los jabalíes infectados. Además, en el centro se llevan a cabo obras de ampliación, circunstancia que acrecienta las sospechas de una fuga accidental.

Ordeig sólo dice que los resultados de la investigación se conocerán en breve y que es mejor no especular. En caso de que se confirme la responsabilidad del laboratorio dependiente de la administración autonómica, la Generalidad podría verse obligada a pagar grandes sumas en concepto de indemnización a las empresas afectadas por el brote.

A la espera de noticias sobre la investigación, Ordeig ha presumido de que China ha reducido los aranceles al cerdo procedente de España del 20% al 9,8%.

En cuanto a la relajación de las restricciones de acceso, Ordeig mantiene la orden de permitir el paso en la mayoría de las localidades inicialmente afectadas. Así, sólo se mantienen las restricciones más severas en una docena de poblaciones que rodean Cerdanyola del Vallés.