Retiran del puerto de Oza el cadáver de una ballena de 30 toneladas

Este martes ha sido retirado del puerto de Oza, en A Coruña, el cadáver de una ballena de 30 toneladas de peso y 21 metros de longitud. Para sacarla del agua ha sido necesaria la intervención de dos grúas y, debido a su gran tamaño y peso, los operarios han tenido que despiezarla utilizando una motosierra.

El cetáceo apareció flotando frente a la costa de O Portiño el pasado sábado y fue trasladado posteriormente al puerto por Salvamento Marítimo. Una vez completadas las labores de retirada, se procederá a la toma de muestras para determinar las causas de su muerte.