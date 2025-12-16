Mensajes interceptados por la UCO revelan reuniones de Zapatero con la SEPI y Escrivá sobre Plus Ultra

El diario ABC ha accedido a los mensajes localizados por la UCO en el móvil de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ambos en prisión en la cárcel de Soto del Real. Concretamente una captura de pantalla del móvil del empresario Víctor de Aldama emitida por Koldo que se remonta a 7 de septiembre de 2020 y que hablaría de una reunión del expresidente Zapatero con José Luis Escrivá y el presidente de la SEPI, Bartolomé Lora. El objetivo de la reunión sería desencallar el rescate de Plus Ultra.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

En la conversación localizada por la UCO a la que ha accedido ABC, Ábalos traslada a su asesor un mensaje que había recibido de una tercera persona no identificada. "Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo" —en referencia a Escrivá—, le comentó el exdirigente socialista. "Para que lo sepas", manifestó el exministro a Koldo García.

"Me ha dicho Bartolomé que estaría esta mañana", le respondió su asesor, en referencia a Bartolomé Lora, entonces presidente de la SEPI, que también estaría en la reunión, Lora, alto cargo socialista, era clave para desbloquear los rescates que se produjeron tras la pandemia, y actualmente es vicepresidente de la SEPI.

Tanto el exministro Ábalos como Koldo García han solicitado de forma reiterada recuperar sus teléfonos móviles, dispositivos que guardarían en su interior muchos datos sobre los movimientos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con ministros de Pedro Sánchez en las negociaciones del rescate de Plus Ultra. Ábalos, además, también guarda conversaciones con Pedro Sánchez y con otros responsables del Gobierno, algunas ya filtradas a los medios de comunicación en los últimos meses.

Según han informado a ABC fuentes del entorno de Víctor de Aldama, el objetivo de la reunión a la que alude el pantallazo localizado por la UCO era desencallar el rescate de Plus Ultra. Aldama conoce bien todos los movimientos del expresidente del Gobierno, entre otras cosas por su estrecha relación con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.

Sin embargo, fuentes del entorno de Escrivá niegan que se haya producido tal reunión, incluso aseguran que el exministro no conoce a Bartolomé Lora. De la misma forma, remarcan que entre sus competencias no se encontraba el rescate de Plus Ultra y nunca ha tratado este tema.

Por otra parte, no sólo Aldama ha puesto el foco en el exdirigente socialista. Ábalos y Koldo, en sus últimas declaraciones antes de entrar en prisión, revelaron el especial interés de Zapatero en los negocios que tenía en Venezuela.

Zapatero, en la diana

Zapatero aparece señalado últimamente en muchas informaciones en relación a Plus Ultra y su rescate. Ayer El Debate acreditó con varias fotografías el nexo de la aerolínea Plus Ultra, rescatada en su día por el Gobierno con 53 millones de euros, con el expresidente del Gobierno.

Según este medio, Zapatero se reunió el pasado 8 de diciembre, tres días antes de los arrestos en el marco de una investigación de la UDEF por blanqueo, con uno de los tres detenidos en esta operación, Julio Martínez. Un empresario vinculado tanto a la aerolínea como al propio expresidente puesto que dos de sus compañías serían clientes de la consultora de las hijas de Zapatero, What The Fav S.L. Tanto Julio Martínez como los otros dos arrestados, el presidente de Plus Ultra, también llamado Julio Martínez, y el director ejecutivo de la compañía, Roberto Roselli, quedaron en libertad este fin de semana con medidas cautelares.