Zapatero tilda de "calumnioso" el "chivatazo" y reduce su cita secreta a una rutina de "amigos"

Pese a negar gestiones, la Audiencia Nacional investiga a Plus Ultra, rescatada con 53 millones y vinculada al expresidente y la dictadura venezolana.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. | Europa Press

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pasado al ataque preventivo. Tras las demoledoras informaciones publicadas por la prensa independiente, el expresidente socialista ha utilizado a su entorno más cercano para, como cuenta eldiario, intentar frenar el escándalo que lo vincula directamente con Julio Martínez, el presidente de la aerolínea Plus Ultra recientemente detenido por blanqueo de capitales.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Pese a la gravedad de los indicios, Zapatero niega la mayor y tilda de "calumniosas" las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este lunes denunció el presunto "chivatazo" que permitió al empresario venezolano destruir pruebas antes de su detención.

La estrategia de defensa de Zapatero roza el esperpento. Según su entorno, el encuentro con el empresario ahora detenido no fue una "reunión secreta", sino una simple rutina deportiva de dos "amigos" que suelen "correr juntos".

Sin embargo, esta versión de "normalidad" choca frontalmente con el exhaustivo seguimiento publicado por El Debate. El diario no solo documentó la cita, sino que aportó pruebas de un despliegue que dista mucho de una jornada de deporte casual con horarios de madrugada y movimientos desde las 6:30 de la mañana, con encuentros en una zona sin cobertura en El Pardo y las imágenes publicadas del vehículo de Martínez y los movimientos coordinados con la escolta oficial del expresidente, lo que para muchos sugiere un nivel de protección que excede lo puramente personal.

La cuarentena que debe aplicarse a las excusas de Zapatero se hace más necesaria al cruzar sus palabras con lo revelado por El Confidencial. Mientras el expresidente asegura que la detención de su amigo fue una "gran sorpresa", los hechos apuntan en otra dirección. Según el citado diario, Julio Martínez —presagiando su inminente arresto— se habría deshecho de teléfonos móviles, eliminado correos electrónicos comprometedores y reducido sus movimientos al mínimo semanas antes de que la Policía Nacional actuara. La pregunta que queda en el aire y que Zapatero evita responder es: ¿Cómo supo el presidente de Plus Ultra que debía "limpiar" sus dispositivos justo después de sus contactos con el entorno del expresidente?

Zapatero también ha aprovechado para intentar desvincularse del polémico rescate de Plus Ultra (53 millones de euros de dinero público), asegurando que no hizo "ninguna gestión". Unas afirmaciones que la oposición recibe con incredulidad, dada la conocida interlocución directa de Zapatero con la dictadura de Maduro y los dueños de la aerolínea.

La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación por blanqueo de capitales, un caso que amenaza con desmoronar el relato de "altruismo diplomático" del expresidente.

En España

