Zapatero tilda de "calumnioso" el "chivatazo" y reduce su cita secreta a una rutina de "amigos"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pasado al ataque preventivo. Tras las demoledoras informaciones publicadas por la prensa independiente, el expresidente socialista ha utilizado a su entorno más cercano para, como cuenta eldiario, intentar frenar el escándalo que lo vincula directamente con Julio Martínez, el presidente de la aerolínea Plus Ultra recientemente detenido por blanqueo de capitales.
Pese a la gravedad de los indicios, Zapatero niega la mayor y tilda de "calumniosas" las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este lunes denunció el presunto "chivatazo" que permitió al empresario venezolano destruir pruebas antes de su detención.
La estrategia de defensa de Zapatero roza el esperpento. Según su entorno, el encuentro con el empresario ahora detenido no fue una "reunión secreta", sino una simple rutina deportiva de dos "amigos" que suelen "correr juntos".
Sin embargo, esta versión de "normalidad" choca frontalmente con el exhaustivo seguimiento publicado por El Debate. El diario no solo documentó la cita, sino que aportó pruebas de un despliegue que dista mucho de una jornada de deporte casual con horarios de madrugada y movimientos desde las 6:30 de la mañana, con encuentros en una zona sin cobertura en El Pardo y las imágenes publicadas del vehículo de Martínez y los movimientos coordinados con la escolta oficial del expresidente, lo que para muchos sugiere un nivel de protección que excede lo puramente personal.
La cuarentena que debe aplicarse a las excusas de Zapatero se hace más necesaria al cruzar sus palabras con lo revelado por El Confidencial. Mientras el expresidente asegura que la detención de su amigo fue una "gran sorpresa", los hechos apuntan en otra dirección. Según el citado diario, Julio Martínez —presagiando su inminente arresto— se habría deshecho de teléfonos móviles, eliminado correos electrónicos comprometedores y reducido sus movimientos al mínimo semanas antes de que la Policía Nacional actuara. La pregunta que queda en el aire y que Zapatero evita responder es: ¿Cómo supo el presidente de Plus Ultra que debía "limpiar" sus dispositivos justo después de sus contactos con el entorno del expresidente?
Zapatero también ha aprovechado para intentar desvincularse del polémico rescate de Plus Ultra (53 millones de euros de dinero público), asegurando que no hizo "ninguna gestión". Unas afirmaciones que la oposición recibe con incredulidad, dada la conocida interlocución directa de Zapatero con la dictadura de Maduro y los dueños de la aerolínea.
La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación por blanqueo de capitales, un caso que amenaza con desmoronar el relato de "altruismo diplomático" del expresidente.