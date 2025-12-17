A Blanco le quiere hacer la cama el chino de ZP

La Moncloa hoy va servida de lo que el sanchismo denomina fango del bueno. Por si no fuera suficiente la exclusiva de Carlos Cuesta sobre el presidente en la sombra (Zapatero usó sus influencias para que un empresario chavista edulcorase las finanzas de Plus Ultra de cara al rescate), el resto de pseudomedios también vienen pegando fuerte.

Este miércoles 17 de diciembre la pole position de los tabloides digitales la ocupa Rubén Arranz por descubrirnos un nuevo país en el radar del dinero de Zapatero. A los Venezuela, Rusia, China y Cuba añadan hoy Guinea. Todas democracias consolidadas. Indra contactó con una empresa ligada a Zapatero para hacer negocios en Guinea, desvela El Independiente.

AGEM, así se llama la empresa, cuenta con una delegación en este país. Hace unos meses, exploró un acuerdo nada menos que con Indra para colaborar en el desarrollo de la administración electrónica en Guinea.

Atentos a este dato porque la citada empresa, cómo no, forma parte de la cartera de clientes de What the fav, la agencia de publicidad gestionada por las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, en la cual también confió, por ejemplo, Huawei.

Huawei, además de ser un satélite de la dictadura comunista china, es cliente también de Acento, el lobby de José Blanco. Hoy el ex ministro debería estar con la mosca detrás de la oreja porque hay gente que le está intentando hacer la cama.

El empresario chino amigo de Zapatero propuso al hijo de Ábalos crear un lobby alternativo a Acento, publica Isaac Blasco en Voz Populi.

Fangyoung Du, Miguel Duch para los amigos, confesó al primogénito del exministro que había dejado la agencia de Blanco porque los métodos de esta "eran incompatibles con sus principios". ¿Cómo serían esos métodos de Pepiño para que el tal Duch se sintiera incómodo?

La noticia de Blasco nos deja un párrafo inquietante:

"La reunión entre Du y Víctor Ábalos, en el enero de 2022, se produjo en las oficinas del que fue también promotor en España de Huawei situadas en la madrileña calle de Velázquez. Y a ella, de manera sorpresiva, se sumó al final de la misma Segundo Martínez, comisario del Cuerpo Nacional de Policía fichado por la tecnológica china para dirigir el área de seguridad de la empresa".

Martínez fue el jefe de la seguridad de Moncloa durante las casi dos legislaturas de Zapatero, fue recuperado por Marlaska para el desempeño de algunas funciones en el Ministerio del Interior pese a haberse jubilado en 2017 y es amigo del ex comisario Villarejo.

Todo muy cloaquil. Y para no salirnos de este ambiente, sigamos como si estuviéramos en un capítulo de Mike Hammer (los que no sean boomers que pregunten a la IA). Aquí viene una ración de detectives, móviles prepago, testaferros, encuentros clandestinos y citas a oscuras.

Zapatero se comunicaba con el empresario detenido con un móvil de prepago del que se deshizo tras reunirse con él, titula Alejandro Entrambasaguas en El Debate.

Ese empresario Julio Martínez Martínez es el mismo con el que el ex presidente mantuvo un encuentro clandestino en un camino de El Pardo (Madrid) tan solo 72 horas antes de que los agentes procedieran a su arresto. Según Entrambasaguas, ese terminal formaba parte de un sistema de comunicaciones diseñado expresamente para evitar cualquier rastro de contacto entre ambos. Vamos, lo que suelen hacer los "amigos" normales, que diría Zapatero.

Hablando del presidente en la sombra, ojo a lo de Pelayo Barro en The Objective. El supuesto 'testaferro' de Zapatero ocultó una dirección postal para proteger al expresidente.

Resulta que el famoso Martínez Martínez, a quien TO coloca ya como el testaferro de ZP, creó una sociedad dedicada al transporte aéreo de pasajeros en la misma urbanización de Vera (Almería). Esto ya se sabía y también aparecían las hijas de Zapatero. Lo que es nuevo es que Martínez lo hizo utilizando una dirección incompleta en el registro, circunstancia que ahora dificulta a los investigadores encontrar el nexo con Zapatero. Por cierto, Bolaños también pasa sus vacaciones en Vera, pero seguro que esto es sólo una casualidad.

Cuando la cosa se te desmadra y tienes que tapar el destrozo que has hecho, nada mejor que recurrir a los de la gabardina y sombrero de ala ancha. Lo cuentan Jorge Calabrés y Arturo Criado en El Español: El Gobierno tapó la trama de corrupción de la Sepi purgando a altos cargos que favorecían a clientes de Vicente Fernández.

Y para la purga, resulta que a la SEPI no se le ocurrió otra cosa que contratar a detectives para saber más de las actividades paralelas de sus directivos. Dice El Español que en la primavera de 2024, Belén Gualda, a las órdenes directas de María Jesús Montero, prescindió de al menos cinco directivos vinculados a su expresidente. Lo de denunciarlos a la policía y llevarlos ante un juez se les pasó.

Por último, en el capítulo trescientos cuarenta y seis de las confesiones de Ábalos a Inda. Titula Ok Diario: Ábalos: "Delcy pidió ver a Zapatero fuera de Barajas".