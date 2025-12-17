Denuncian al jefe de Redes de Vox, Javier Esteban, por presunta agresión sexual a un menor

El departamento de comunicación de Vox se ve sacudido por una grave denuncia judicial. Javier Esteban, actual jefe de Redes Sociales de la formación liderada por Santiago Abascal y figura clave en la órbita de la organización juvenil Revuelta, ha sido denunciado ante la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a un menor de edad. Los hechos, que se habrían prolongado durante casi dos años, describen un patrón de acoso basado en el abuso de autoridad y la insistencia de carácter sexual.

Como cuentan varios medios, según el relato de la víctima, que en el momento de los hechos tenía 16 años recién cumplidos, Esteban utilizó su ascendencia como jefe de redes y director de la plataforma Bipartidismo Stream para forzar encuentros privados. La denuncia presentada en la comisaría de Madrid-Chamartín detalla cómo el trabajador del partido sometió al joven a un interrogatorio insistente por WhatsApp con preguntas como "¿carne o pescado?", "¿tienes pareja?" o "¿chicos o chicas?".

El episodio más grave habría tenido lugar en diciembre de 2023. Tras meses de evasivas del menor, Esteban logró citarlo en las inmediaciones de la sede central de Vox en la calle Bambú. Al finalizar el encuentro, y según el texto de la denuncia al que ha tenido acceso la prensa, Esteban habría realizado tocamientos con ánimo libidinoso y sin consentimiento, intentando besar al menor en la boca por la fuerza.

Posteriormente, el acoso habría continuado a través de redes sociales mediante el envío de "fotos bomba" (imágenes de un solo uso) en las que Esteban instaba al joven a "probar cosas nuevas" y a mantener relaciones homosexuales.

"Sus niños"

La denuncia no se limita a un caso aislado. El joven, que ahora ha cumplido la mayoría de edad y ha decidido romper su silencio tras sentirse presionado por el entorno del partido, señala que existen al menos otros dos casos similares que implican a un militante de una localidad madrileña y a un becario de la formación. Según el testimonio, en ciertos círculos internos se conocía la actitud de Esteban, quien presuntamente se refería a estos jóvenes colaboradores como "sus niños".

Incluso durante viajes oficiales, como un encuentro de militantes en Polonia, el denunciado habría difundido rumores sobre la orientación sexual de la víctima para justificar su cercanía y ejercer un control psicológico sobre el menor.

Este escándalo estalla en un momento de máxima tensión dentro de las estructuras de juventud de Vox. Javier Esteban es uno de los nombres señalados en la reciente fractura de Revuelta, organización que se encuentra bajo la lupa por la gestión de fondos durante la catástrofe de la dana y por la filtración de audios comprometedores.

Por el momento, el denunciado afirma "desconocer los hechos", mientras la formación guarda silencio oficial sobre una denuncia que tipifica delitos de agresión sexual agravados por la especial vulnerabilidad de la víctima y la relación de superioridad del agresor.