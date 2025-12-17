El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la apertura de una pieza separada para investigar la documentación que le ha remitido el PSOE sobre el registro de los pagos en efectivo.

El Partido Socialista entregó este martes al juez de la Audiencia Nacional un sobre cerrado con un escrito y un pendrive que contiene el registro de los pagos en efectivo, incluidos los del líder de la formación socialista, Pedro Sánchez. El magistrado pidió a Ferraz a finales del mes de noviembre un registro de todos los pagos en efectivo realizados a cargos orgánicos entre 2017 y 2024.

Según un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado que instruye la causa ha abierto esta pieza que será secreta, al menos, durante un mes. Este hace referencia a la documentación que le ha entregado el Partido Socialista, que refleja todos los pagos del partido, ya que, según los socialistas, la entrega ha sido conforme al requerimiento del juez. Este pedía los pagos a cargos orgánicos, militantes e incluso simpatizantes que hubiesen adelantado un pago con su dinero y que posteriormente les hubiese sido abonado en metálico.

El estudio de esta documentación es vital para que la Audiencia Nacional pueda investigar a fondo si el PSOE ha sido financiado ilegalmente o si, por el contrario, la trama podría haber utilizado la estructura del partido para lavar dinero.

Según la versión del empresario vinculado a la trama Koldo Víctor de Aldama, el PSOE habría sido financiado ilegalmente por medio de un entramado de lavado de dinero ideado por los entonces dirigentes socialistas Santos Cerdán, José Luis Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García. Estos manejarían dinero en efectivo que el PSOE recibía en concepto de mordidas a cambio de diferentes favores tramitados desde la administración pública; posteriormente, la formación sacaba dinero en efectivo del banco para justificar los pagos en metálico y, por último, se pagaban los gastos que cada cargo orgánico aportaba.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com