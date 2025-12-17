El PP de Extremadura denunciará ante la Junta Electoral la ausencia de sus papeletas en el voto por correo

El Partido Popular de Extremadura ha denunciado que varios ciudadanos que han solicitado votar por correo no han recibido la papeleta de su partido en el sobre electoral. Así lo ha explicado en una comparecencia pública el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, que ha señalado que el aumento de casos de ayer a hoy han activado las alarmas en el partido.

"Durante el día de ayer y de hoy", ha dicho "estamos recibiendo quejas de que en el sobre del voto por correo que llega al domicilio no viene la papeleta del PP". El primer ciudadano pudo "ser un error, un despiste", pero "en el día de hoy ya van cuatro casos". "Y esto nos llama la atención, que vengan todas las papeletas, alguna duplicada y no venga la del PP". Se ha dirigido a los que han solicitado el voto por correo para que se pongan en contacto con la sede del PP para que les envíen la papeleta, porque "hay que garantizar el derecho de todos los ciudadanos" a que puedan votar.

"Intuyo que ocurre más allá de esos cuatro casos y habrá que indagar, no creemos en las casualidades políticas, que vengan papeletas repetidas y no venga la del PP. Vamos a denunciar hoy ante la Junta Electoral Central este hecho, más aún cuando esta cuestión ya preocupaba antes del inicio de la campaña. El voto por correo está en entredicho, hay poca confianza en esa custodia y hay que aclarar cualquier cuestión que afecte a esto".

Abel Bautista ha hecho un "llamamiento a quien corresponda, hay que jugar limpio, hay que garantizar que todos los partidos tengan la oportunidad de ser votados, y espero que esto no se corresponda con ninguna estrategia oscura. Pero habiendo tenido a Leire custodiando el voto por correo aquí hay algo más que un simple despiste. Hago un llamamiento a quien corresponda para que se garantice el derecho de todos los extremeños a votar libremente al partido que decidan el 21 de diciembre" ha concluido Bautista.