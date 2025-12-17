El PP exige al BNG que aclare si se apoyará en un "supuesto acosador" para no perder Lugo

La última sesión de control en el Parlamento de Galicia antes de las fiestas navideñas ha tenido como telón de fondo la crisis abierta en el PSdeG a raíz de trascender, a través del programa 'Código 10', la existencia de denuncias contra el dirigente socialista lucense y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, por supuesto acoso sexual.

Y es que, aunque en esta ocasión el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, no formuló ninguna pregunta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dado que le correspondía por cuota al diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha arrancado su intervención con un alegato en defensa de "la tolerancia cero" ante la violencia doméstica.

"Señorías, estamos en el último pleno de este año 2025 y me gustaría dejar aquí un mensaje para el conjunto de la sociedad, pero muy especialmente para las mujeres: tolerancia cero ante la violencia machista venga de donde venga y afecte a quien afecte", ha esgrimido la dirigente nacionalista, quien ha apelado a estar "siempre del lado de las mujeres".

Y en un año marcado, además de por la reciente crisis abierta en el PSdeG, por la dimisión de Alfonso Villares, hasta junio consejero del Mar, tras ser investigado por supuesta agresión sexual, Pontón ha lamentado que a lo largo de 2025 trascendieron "comportamientos machistas repugnantes".

"Creo que hay que decir sin medias tintas que la respuesta que se dio no estuvo a la altura cuando afectó a responsables políticos", ha advertido, antes de manifestar que hay que "trabajar con más convicción para que no haya ni un solo paso atrás", así como pelear "por la igualdad real". Entre aplausos de sus diputados, ha concluido que "el feminismo es más necesario que nunca".

"¿Qué van hacer el 14?"

Rueda, quien, en su cara a cara con Ojea, ya había ironizado con que a Besteiro no le venía "mal" el "descanso" de la sesión de control para poder "dedicarse a arreglar otras cosas", ha contraatacado. "Se pone estupenda contra el machismo y la corrupción (Pontón también tocó el tema de Altri y acusó, una vez más, a los populares de beneficiar a sus "amigos"). Pues hablemos de eso. ¿Qué van a hacer en la Diputación de Lugo el día 14 cuando el señor Tomé sea necesario para que el PP no gobierne?", ha apuntado Rueda.

"¿Qué van a hacer, señora Pontón? ¿A qué no le gusta la pregunta, que le es incómoda?", ha insistido, en referencia a la fecha de elección de la persona será el sustituto o sustituta de Tomé en la institución provincial, dado que él ha formalizado su renuncia (que será efectiva el 30) a este cargo, si bien retiene el acta y la Alcaldía de Monforte.

Rueda también ha ironizado con que Pontón proclame "tolerancia cero contra el machismo" mientras "el 25N van a rodear la sede de un partido y a acosar a las mujeres que estaban allí trabajando" (en referencia a la protesta que la CIG llevó a las puertas de la sede del PP de Santiago).

Al tiempo, le ha echado en cara que no haya tenido "la mínima valentía política" para "condenar los insultos machistas" de la campaña del mismo sindicato contra la consejera de Política Social, Fabiola García.

"Y usted es incapaz de condenarlo", ha reprobado, antes de incidir en que la dirigente nacionalista prefiere "pasar vergüenza aquí" a que le "riñan sus jefes" (en velada alusión a la UPG). "Jefes o jefas, no sé, porque también hay mucho oscurantismo", ha escarbado el también líder de los populares gallegos, quien, además, ha insistido en que el Bloque "gobierna" con el PSOE, que está "dando un espectáculo día sí, día también", mientras propugna "tolerancia cero a la corrupción".

Socialistas "más valientas" que El Bosque

Frente a las "lecciones de feminismo" que ha interpretado que quería dar Rueda, Pontón ha replicado afeándole la denuncia por agresión sexual contra Villares (quien dimitió tras ser notificado de que estaba siendo investigado, pero había comunicado a Rueda cuatro meses antes la existencia de una denuncia contra él).

"Si tuvo durante meses sentado a su lado en el Consejo de la Xunta a un consejero contra el que sabía que había una denuncia presentada en la Policía por agresión sexual. ¿Pero qué clase de lecciones de feminismo pretende dar?", ha esgrimido Pontón, quien también ha apuntado a la Diputación de Lugo pero desde otra perspectiva.

"Para mí no hay ninguna cuestión incómoda. La pregunta, en todo caso, será si ustedes quieren valerse de un supuesto acosador sexual para llegar a la Diputación de Lugo", ha sentenciado la nacionalista, quien se ha quejado de las "faltas de respeto" de Rueda y que le dijese que "está estupenda" o que tiene que "obedecer a sus jefes".

"Lo único que demuestra es que a usted le importan un pepinillo en vinagre las mujeres. Lo único que les importa es el poder por el poder", ha agregado la nacionalista, quien también se ha quejado de que Rueda utilizase calificativos como que traía a la sesión cuestiones como Altri porque estaba "agobiada por obedecer a sus jefes".

En un momento de su intervención ha apelado a las "señorías del PP", a lo que diputadas populares han replicado con un sonoro "señoras". "Señorías engloba a todos y todas, es lo que tiene el lenguaje inclusivo", ha replicado Pontón, antes de concluir que el BNG tiene "una posición muy clara de tolerancia cero con el machismo", pero que no sabe "si el PP puede decir lo mismo".

Rueda ha reprobado la expresión del "pepinillo en vinagre". "Ese es el nivel", ha lamentado, crítico con el "victimismo" que percibe en Pontón. Y ha insistido en que la líder del Bloque "no contestó a algo fundamental": "¿Qué van a hacer el 14 en la Diputación de Lugo? ¿Van a romper o se van a poner de perfil como hasta ahora?".

Rueda le ha espetado a Pontón que "a lo mejor era conveniente dar menos lecciones y practicar con el ejemplo", y, tras contraponer una vez más "su bravura" en el hemiciclo con que no haga "ni una sola crítica" al Gobierno central, le ha aconsejado actuar de forma diferente en esta coyuntura. "Parece mentira que haya socialistas mucho más exigentes, más críticos y mucho más valientes contra el PSOE que ustedes mismos", ha zanjado.