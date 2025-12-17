García Albiol logra el desalojo de 400 okupas de un instituto abandonado en Badalona

Lanzamiento de piedras y casquetes, también de gasolina, y una actitud extremadamente violenta es lo que se han encontrado los agentes que han intervenido este miércoles en el desalojo de un instituto abandonado en la ciudad de Badalona. Después de un prolongado litigio judicial, el Ayuntamiento de Barcelona logró una orden para desalojar el inmueble, de titularidad municipal.

En el instituto B9 habían llegado a malvivir más de cuatrocientas personas, en su mayoría inmigrantes de origen subsahariano y en situación irregular. El lugar era un foco de inseguridad, de venta de drogas y de prostitución. Las instalaciones se caían a pedazos. La basura se acumulaba por doquier. Existía riesgo para los moradores y por si no fuera suficiente, el emplazamiento registraba peleas, altercados y situaciones extremas. Se llegó a producir un homicidio en el interior de las instalaciones.

En ese contexto, el pleito instado por el Ayuntamiento que lidera el popular Xavier García Albiol se demoró por el requisito de que la administración municipal debía dar una respuesta social a los desalojados. La oposición también centró su atención en el empeño de García Albiol por desalojar el instituto censurando la intolerancia del dirigente popular con el fenómeno de los allanamientos y ocupaciones.

Finalmente, llegó la orden de desalojo. De los cuatrocientos habitantes iniciales quedaba la mitad. La presión de la Guardia Urbana de Badalona y la inminencia del desalojo llevó a muchos a abandonar de grado el instituto. Otros se fueron en las últimas horas ante la amenaza de ser detenidos por su situación irregular en el país. De hecho, la participación de la Policía Nacional en el operativo tenía por objeto identificar a las personas sin documentación o con documentación falsa. Los agentes han practicado medio centenar de identificaciones y dieciocho detenciones.

Cargas policiales

También se han practicado identificaciones y detenciones por los altercados provocados por quienes se negaban a abandonar el lugar y han reaccionado con violencia contra los agentes. Los Mossos han desplegado a la Brigada Móvil y a los antidisturbios y han practicado cargas contra los okupas y contra "activistas" que habían acudido a manifestarse contra el desalojo y a entorpecer el operativo policial.

El Ayuntamiento de Badalona se ha comprometido a atender a medio centenar de las personas desalojadas, la mayoría parejas con menores a su cargo en situación de extrema vulnerabilidad. El resto han abandonado la ciudad, según el alcalde García Albiol, que se ha felicitado en su cuenta de X por el desalojo, que ha justificado por la peligrosidad y el perfil delictivo de muchos de quienes se refugiaban en el instituto B9 de Badalona.

La intención del Ayuntamiento es demoler las instalaciones y edificar una nueva comisaría para la Guardia Urbana de la ciudad.