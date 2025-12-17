La Fiscalía no acusará a Errejón en su juicio por agresión sexual

La Fiscalía Provincial de Madrid ha asegurado en un escrito que no existen indicios suficientes contra el fundador de Podemos Íñigo Errejón en su supuesta agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliáa.

Errejón fue acusado por la actriz Elisa Mouliáa por haber cometido un presunto delito de acoso sexual por una noche ocurrida cuatro años de la denuncia formulada por la supuesta víctima. El exportavoz de Sumar en el Congreso abandonó todos los cargos orgánicos y públicos y se alejó de la vida pública hasta este momento.

Así lo sostiene la Fiscalía en un escrito que ha remitido al juzgado de instrucción número 47 de Madrid al que ha tenido acceso Libertad Digital. En este, subraya que no existen indicios suficientes contra el expolítico, por lo que pide el sobreseimiento de la causa. Aún así, ha impugnado el recurso presentado por Errejón frente al auto de continuación de las actuaciones en el procedimiento.

Por ello, la Fiscalía sostiene que Errejón debe ir a juicio, aunque no formulará acusación contra él al entender que no existen pruebas suficientes que acrediten que el exdiputado hubiese cometido un delito de acoso sexual contra Mouliáa. Así, subraya "toda vez que practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos no ha quedado suficientemente justificada la perpetracion del delito".

El escrito también revela que la Fiscalía da "veracidad" a Mouliáa en que esta "se sintió cohibida y que en realidad no quería una relación sexual en los términos que finalmente se desarrolló"; algo que no quita que Mouliáa fuese "consciente" de los hechos anteriores y que esta los aceptara. Es decir, para la Fiscalía, aunque la actriz no se sintiese cómoda con los términos de la relación sexual, esta era consciente de los mismos y dio su consentimiento para mantenerla.

Además, recalca el hecho de que cuando Mouliáa expuso hasta en dos ocasiones que no se sentía cómoda con la relación que estaban manteniendo, Errejón "cesó en su acción"; por lo que consideran que no cabría condenar al exdiputado por un delito de agresión sexual.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com