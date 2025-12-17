Un sindicato policial graba un vídeo para denunciar el mal estado de unos calabozos y parte del techo se les viene abajo

El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en el Consejo de la Policía, estaba grabando un vídeo durante la jornada de este miércoles para denunciar el mal estado de la zona de calabozos de una comisaría de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana cuando una parte del techo se ha venido abajo, sin causar daños personales porque esa zona de la instalación policial está acordonada.

Los hechos han pasado en la Comisaría Provincial de Valencia, que la Policía Nacional tiene en la calle Zapadores, en el distrito de Ruzafa de la capital valenciana. Fuentes del sindicato han explicado que la caída del doble techo se ha producido debido a la acumulación de agua que se ha producido por las lluvias de los últimos días en la ciudad, que se había ido filtrando desde el tejado del edificio.

Las mismas fuentes han añadido que han solicitado a la Jefatura Superior de Policía en la Comunidad Valenciana que los agentes que trabajan en el hall de los calabozos de la Comisaría sean trasladados a otra zona, pero se han encontrado con una respuesta parcialmente negativa. No se les cambia a otra zona, pero sí a unos despachos adyacentes al lugar donde se ha desprendido el falso techo.

La Comisaría de Zapadores es una instalación emblemática de la Policía Nacional en la ciudad y el Ministerio del Interior está invirtiendo una gran cantidad de dinero para reformarla y ponerla al día. La primera fase de obras comenzó en 2030, con una partida de 30 millones, para modernizar seis edificios, construir un aparcamiento y levantar un nuevo edificio destinado a archivo y almacenes.

Actualmente se encuentra en marcha una segunda fase de modernización de las instalaciones, que está prevista que concluya en torno al verano de 2026, y en la que está proyectada la intervención sobre otros cuatro edificios. Esas nuevas instalaciones serán utilizadas para albergar los nuevos laboratorios de la Policía Científica, para oficinas del cuerpo y para salas polivalentes.