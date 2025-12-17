Zapatero utilizó un móvil prepago desechable para comunicarse con el empresario arrestado por la operación Plus Ultra

El Gobierno ha tratado de minimizar la reunión en El Pardo, en una zona sin cobertura, del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el empresario Julio Martínez, detenido por la Policía Nacional 72 horas después en el marco de la investigación de una presunta trama internacional de blanqueo de capitales con ramificaciones entre España, Venezuela y Francia de la aerolínea venezolana Plus Ultra, junto al presidente de la empresa, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado, Roberto Roselli.

La reunión en El Pardo fue desvelada por El Debate, aportando fotografías del encuentro secreto. Fuentes del Ejecutivo insisten en que se trata de un encuentro sin relevancia y han tratado de minimizar su alcance al asegurar que "una foto no es absolutamente nada".

El propio Zapatero ha pasado a la ofensiva utilizando a su entorno más cercano para, como cuenta eldiario, intentar frenar el escándalo que lo vincula directamente con Julio Martínez. Zapatero tilda de "calumniosas" las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este lunes denunció el presunto "chivatazo" que permitió al empresario venezolano destruir pruebas antes de su detención. Según su entorno, el encuentro con el empresario ahora detenido no fue una "reunión secreta", sino una simple rutina deportiva de dos "amigos" que suelen "correr juntos".

Para ser una rutina "deportiva" de dos "amigos" tomaron muchas precauciones: reunirse en una zona sin cobertura y la utilización de un operativo de escolta por parte de Zapatero especialmente significativo por su dimensión, en el que al menos participaron cuatro vehículos y hasta seis agentes, como también desveló El Debate. A ese dispositivo se añadieron otros coches destinados a tareas de vigilancia del entorno y control del perímetro. Además, Zapatero y Martínez accedieron a una vía interna cerrada al tránsito general, vigilado permanentemente, a la que no puede acceder ningún ciudadanos sin autorización expresa, tras la apertura de una cancela por personal de Patrimonio Nacional, que les permitió adentrarse a una zona totalmente aislada.

¿Móviles prepago para correr con un amigo?

Muchas molestias para ir a correr con un amigo. Y más aún, porque a eso hay que añadirle la exclusiva de hoy de El Debate: y es que Zapatero y Julio Martínez se comunicaron con un móvil prepago del que el expresidente se deshizo tras la reunión. El terminal, según informa el medio, formaba parte de un sistema de comunicaciones diseñado expresamente por el empresario para evitar cualquier rastro de contacto entre ambos. Un sistema que el empresario utilizaba habitualmente y que se basaba en la rotación constante de dispositivos.

El medio tiene acreditado que Zapatero utilizaba dispositivos que le facilitaba Julio Martínez, que eran siempre teléfonos básicos, antiguos, sin conexión a internet y asociados a tarjetas SIM de prepago. Y que ese era el único canal de comunicación entre el expresidente y el empresario arrestado. Así se hizo el día de la cita clandestina en El Pardo: Zapatero utilizó para comunicarse con Martínez un Nokia 3310 sin acceso a datos ni aplicaciones que, una vez finalizada la cita, el expresidente entregó al empresario para que se deshiciera de él.

Habrá que esperar ahora a la reacción del Gobierno y del propio Zapatero, que cada día que pasa se ve más acorralado por todas las informaciones que le vinculan con la narcodictadura venezolana y el rescate de Plus Ultra, incluidas las "pruebas sólidas" que tendría la Administración Trump que implicarían al expresidente español y "otros miembros de gobiernos anteriores en España" en diversos delitos cometidos en colaboración o bajo el amparo de la dictadura venezolana.