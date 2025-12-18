El Gobierno adjudica 6 millones a la empresa familiar de Leticia Lauffer tras estallar el caso Begoña Gómez

El Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado 6 millones de euros en contratos públicos y subvenciones a la empresa familiar de Leticia Lauffer, Tecnivial S.A., desde que estallara el caso Begoña Gómez a principios del año 2024.

Lauffer fue la directora de la filial de Globalia, Wakalua, y es amiga muy cercana de la esposa del presidente del Gobierno, tal y como reconoció en su declaración como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. El padre de Leticia Lauffer, José Luis Lauffer, es el presidente de la sociedad Tecnivial S.A. y su hermana Aránzazu Lauffer desempeña el cargo de consejera delegada. Según constaba en su propio perfil público profesional hasta poco tiempo, la propia Leticia Lauffer fue "asesora de finanzas e innovación" de esta empresa. Tecnivial S.A. fue creada en 1973, tiene 24 empleados y su sede se encuentra en Guadalajara. Su objeto social es "la fabricación, comercialización, instalación, mantenimiento y reparación de productos y sistemas de seguridad vial y para la señalización y balizamiento de carreteras, de todo tipo de vías públicas y privadas, ferrocarriles o aeropuertos".

Según datos del registro mercantil, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Tecnivial S.A. ha sido agraciada en 2025 con dos millonarias adjudicaciones por parte de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) de 2.250.000 euros y 2.722.500 euros, respectivamente, en concepto de "suministro de elementos para la señalización vertical fija". Además, el Ministerio de Defensa le otorgaba otra adjudicación de 484 euros por el "suministro de señales, carteles de seguridad y tablones para las unidades de la Brigada ‘Guadarrama’ XII". Estas adjudicaciones suman un total de 4.972.984 euros.

La empresa familiar de Lauffer también ha recibido entre 2024 y 2025 un total de 10 subvenciones por parte del Ejecutivo socialista que suman otros 964.680 euros. Dichas ayudas han sido concedidas por el Ministerio de Industria y Turismo y por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La información financiera de Tecnivial S.A., a la que ha tenido acceso LD, muestra que de los 6,9 millones de euros que ingresó en total durante 2025, el 80% de su facturación se corresponde con ingresos procedentes del Estado a través de las citadas subvenciones y adjudicaciones, especialmente de ADIF. Según el registro, entre 2011 y 2017 la empresa no recibió ninguna adjudicación, pero desde 2018, esta empresa fue beneficiara de hasta 27 adjudicaciones públicas.

El registro muestra además un incremento de la cifra de negocios por adjudicaciones de Ministerios entre 2021 y 2023 de casi un 70%. De igual modo, el resultado neto de impuestos de la mercantil ha pasado de 159.178 euros de 2021 a 806.173 euros en 2023, lo que supone un incremento de más de 400%. Desde el punto de vista de la tesorería, entre 2019 y 2023 se incrementa en un 1423%, pasando de 85.550 euros en 2019 a 1.302.585 euros en 2023. Además, entre 2021 y 2023 se reduce su deuda a largo plazo en un 58,18% pasando de 1,3 millones de euros a 549 mil euros.

Otros 7,2 millones públicos entre 2019 y 2023

Tal y como desveló LD, Tecnivial consiguió un total de 28 contratos públicos entre 2019 y 2023 procedentes del Ministerio de Transportes, ADIF, Renfe y el Ministerio del Interior hasta sumar un total de 7,2 millones de euros.

Además, la empresa familiar de la amiga de Begoña Gómez y exdirectora de Wakalua, Leticia Lauffer, recibió más de 200.000 euros en subvenciones de los Ministerios de Economía, Hacienda, Industria y de Red.es entre 2019 y 2023. La entidad pública Red.es, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, está siendo investigada por adjudicar 10 millones de euros en contratos al empresario Juan Carlos Barrabés tras las cartas de recomendación remitidas por la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

