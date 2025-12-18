El juez Peinado archiva definitivamente la imputación de Francisco Martín en el caso Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado archiva definitivamente la imputación de Francisco Martín en el caso Begoña Gómez después de la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid en la que acordaba la inadmisión de la querella presentada por Vox contra el delegado del Gobierno en Madrid por malversación de caudales públicos.

Así se desprende de un auto del titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, al que ha tenido acceso Libertad Digital: "Se acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto del investigado D. Francisco Martín Aguirre por el delito de malversación de caudales públicos".

"Visto el contenido de las presentes actuaciones y de la resolución de la Audiencia Provincial acordando la inadmisión de la querella presentada contra el investigado D. Francisco Martín Aguirre por malversación de caudales públicos, y visto el contenido de la indicada resolución, resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos", añade el auto.

La Audiencia Provincial de Madrid archivó la investigación al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el marco del caso Begoña Gómez pero avaló diligencias de investigación que acorralan a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

