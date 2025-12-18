El SEPRONA y los Mossos registran el laboratorio de la Generalidad sospechoso de la fuga de peste porcina

No han pasado ni 24 horas desde que el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, sembrara toda clase de dudas en el Parlament sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) cuando un equipo conjunto del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y Mossos d'Esquadra ha entrado en las instalaciones del laboratorio sospechoso de haber causado la epidemia con una orden de registro emitida en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallés.

¿Qué es la peste porcina? La peste porcina es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se transmite a los humanos. Existen dos tipos principales: La peste porcina africana (PPA) causada por un virus muy resistente, causa una mortalidad muy alta, de hasta el 100% en algunos brotes. Contra ella no existe vacuna ni tratamiento eficaz. Se propaga por contacto entre animales, a través de alimentos contaminados, ropa, vehículos, etc. y ha causado graves crisis económicas en sectores porcinos de Europa, Asia y África. El segundo tipo es la peste porcina clásica (PPC), también viral, pero distinta de la africana, más controlada en muchos países. Contra ella sí existen vacunas. Ambas enfermedades obligan al sacrificio masivo de animales y restricciones comerciales severas. No representan un riesgo para la salud humana ni afectan la seguridad alimentaria directamente, pero su impacto económico y social puede ser enorme. Leer más

El laboratorio del IRTA-CReSA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias-Centro de Investigación en Sanidad Animal) en cuestión es el que se halla en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona en Bellaterra, en la sierra de Collserola. A pocos metros de ese centro es donde se hallaron los primeros jabalíes muertos por peste porcina a finales del pasado mes de noviembre.

En un primer momento, la Generalidad, de la que depende ese centro, difundió la especie de que el brote se podría haber originado por la ingesta por parte de un jabalí de un embutido de cerdo contaminado con peste porcina y que habría sido arrojado por un camionero en un contenedor de basura al que tenían acceso las bestias.

Sin embargo, el análisis del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), uno de los laboratorios de referencia de la Unión Europea, indicó que el virus procedía de la misma cepa con la que se estaba investigando en el IRTA-CReSA, un laboratorio que además llevaba a cabo obras de ampliación, con el consiguiente aumento del riesgo de fugas.

El equipo policial formado por Guardia Civil y Mossos investiga la comisión de un delito contra el medio ambiente. El registro en el laboratorio se está llevando a cabo siguiendo los estrictos protocolos de seguridad biológica que podrían haber fallado si se confirma finalmente que el virus salió de ese laboratorio.

El empeño de Illa

Tal hipótesis, la más probable, aterra en la Generalidad, ya que no sólo tendría que hacer frente a las ayudas concertadas para las empresas y trabajadores afectados por la crisis sino que tendría que asumir elevadas indemnizaciones. De ahí el empeño de Salvador Illa este pasado martes en el parlamento catalán en mostrar su confianza en los responsables de los laboratorios, en insistir en que no hay datos aún que sustenten la hipótesis de la fuga y en decir que en otros brotes de peste porcina que no detalló nunca se determinó el origen.

Además de la investigación de la Guardia Civil y los Mossos, la Generalidad ha montado un "comité de expertos" en el que figuran algunos de los máximos responsables del centro bajo sospecha, entre ellos, el jefe de la Unidad de Biocontención y Laboratorios NBS2/NBS3 en el IRTA-CReSA, Xavier Abad, un activo tuitero connotado por su odio a España y que difundió en su cuenta de X que se llevaban a cabo obras de ampliación en el laboratorio.