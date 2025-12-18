Menú
TVE y Javier Ruiz se inventan un bulo sobre el robo de votos en Extremadura y la Guardia Civil lo desmiente

El ente público atacó a la oposición con datos falsos sobre los sufragios por correo que la Benemérita atribuye a simples delincuentes comunes.

El presentador de 'Mañaneros 360', Javier Ruiz. | Imagen de vídeo

El presentador del programa de TVE Mañaneros 360, Javier Ruiz, ha lanzado un bulo con cara circunspecta en el que aseguraba que el Partido Popular estaba siguiendo "la misma estrategia" que en las elecciones generales cuando se cuestionó el voto por correo, al respecto de las informaciones que apuntaban al robo de 124 votos por correo de las elecciones extremeñas.

"Pero hoy se habla de robo de votos y de dudas en torno al sistema de voto por correo, robo de la democracia se acaba de decir", ha continuado el vocero gubernamental.

En la misma conexión se ha dicho que desde Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil no tienen constancia de ese robo de votos por correo.

Las últimas informaciones señalan que la Guardia Civil ha hallado los votos y apunta a la delincuencia común, por lo que los electores podrán volver a votar.

