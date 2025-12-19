Aldama dice que el rescate de Plus Ultra fue "orden directa" de Sánchez y que Montero dijo "yo me encargo"

El comisionista Víctor de Aldama habló este jueves del rescate de Plus Ultra, objeto de una operación de la UDEF que ha producido la detención de su cúpula y que está acorralando a José Luis Rodríguez Zapatero. En el programa Horizonte, de Cuatro, Aldama hizo nuevas revelaciones sobre el momento en que se comenzó a gestar el rescate.
Según dijo, Zapatero se presentó en el Ministerio de Transportes y se reunió con José Luis Ábalos mientras él, junto a Koldo García, escuchaban parte de la conversación en el "despacho colindante". "Esa conversación fue para decirle que tenía que rescatar Plus Ultra" y "Ábalos se niega rotundamente", cuenta, relatando que se trató de una "conversación acalorada".
Según Aldama, Zapatero le dijo a Ábalos que "no es algo que te pida yo, sino que te lo pide el presidente", y Ábalos contestó que él hablaría con Sánchez. Tras la marcha de Zapatero, Ábalos salió "muy enfadado, o más bien como disgustado". Le dijo a Koldo "no doy crédito" y procedió a llamar a Sánchez. Según el testimonio de Aldama, Ábalos le explicó que Zapatero había ido a "pedirle cosas", entre ellas el rescate de Plus Ultra, y el presidente le contestó que "tenía que rescatarla", que había que "hacer lo que sea".
"Yo me encargo"
La reacción de Ábalos, siempre según la versión de Aldama, fue de "indignación", de "cabreo". Días más tarde el ministro contó que los técnicos de Transportes decían que el rescate "no se sostenía" y volvió a llamar a Sánchez para contarle que el informe "salía negativo". El presidente, sin embargo, le volvió a decir que "hay que rescatar Plus Ultra sí o sí".
Lo que hizo Ábalos, que posteriormente siempre se desvinculó de esta operación, fue llamar a María Jesús Montero, que según Aldama tenía "pasión" por Ábalos. Ella le dijo a Ábalos, relata Aldama, "no te preocupes, José, yo me encargo de la SEPI y vamos a ayudar".