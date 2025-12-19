La Justicia apoya a Peinado al intentar Begoña Gómez salvarse de la malversación: contratar a Álvarez es "dudoso"

La sala de Apelaciones ha rechazado este viernes un recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez y su asesora en Presidencia de Gobierno, Cristina Álvarez; confirmando así la imputación del delito de malversación de caudales públicos.

La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su secretaria intentaban que el magistraado Juan Carlos Peinado no pudiese imputarle la comisión de un posible delito de malversación de caudales públicos. Al rechazar la sala de Apelaciones su recurso, confirma que el proceso de instrucción puede seguir investigando si Gómez y Álvarez incurrieron en la comisión de este delito.

"Resulta dudoso y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del presidente de Gobierno, haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función, sino que se hace recaer en una persona de su máxima confianza", explica la sala en un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital.

De hecho, la sala recuerda que el caso todavía se encuentra en proceso de instrucción y que compete "única y exclusivamente" al magistrado instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, analizar si los hechos reúnen los requisitos mínimos para ser constitutivos de delito. "Por tal razón reclamar en esta fase procesal el principio de invariabilidad o intangibilidad de las resoluciones judiciales, resulta erróneo", asevera el auto, que critica la estrategia de defensa de las investigadas.

En este contexto, la sala repasa los motivos que Peinado ha expuesto para imputarle a Gómez y Álvarez el posible delito de malversación y subraya que estos se encuentran "razonados" y que los mismos "justifican la diligencia acordada". Para la sala, el juez Peinado "únicamente ha puesto de manifiesto la posible extralimitación en sus funciones, tendente a favorecer el presunto plan delictivo de la principal investigada, Begoña Gómez".

Algo que el mismo auto ratifica con los argumentos anteriormente expuestos: que resulta "dudoso" el hecho de que Presidencia del Gobierno contratase a una íntima amiga de Gómez para ejercer las labores de secretaria. Además, se encuentra siendo investigado si Álvarez llevó a cabo gestiones en favor de los proyectos privados de la esposa del líder socialista.

