Álvarez de Toledo alerta de las tres estrategias de Pedro Sánchez: "Es el mal mayor"

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "mal mayor" al ser preguntada por las posibles alianzas postelectorales.

Aunque ha sido tajante al decir que el PP aspira a lograr "mayorías amplias, incluso absolutas" en las próximas citas electorales que se van a celebrar en Extremadura este domingo, y en Aragón y Castilla y León en 2026, ha reconocido la dificultad del escenario actual. No obstante, ha recalcado que cada presidente autonómico "decidirá" en su territorio qué alianzas formar, siempre con la "ambición" de representar y "reagrupar" a la inmensa mayoría de los españoles.

Según la popular, en estos momentos "Sánchez tiene tres estrategias". En primer lugar, ha enumerado, "destruir los contrapesos democráticos, que son la prensa libre, el parlamento y la justicia". En segundo, "que pierda el PP" haciendo "reventar el espacio político" para que "suba" la formación de Santiago Abascal. Y en tercer lugar, "plebiscitar" las próximas elecciones generales "para que se elija régimen y no gobierno".

"En esas circunstancias que son de emergencia democrática y nacional, el PP representa el gran proyecto nacional y de defensa del orden constitucional que permite la paz civil, el progreso y la convivencia entre los españoles", ha defendido. "A partir de ahí, sabemos que hay un mal mayor, Sánchez, que es un inmoral porque sabe lo que está mal y le da igual", ha añadido.

También ha recordado Álvarez de Toledo que Sánchez "es el hombre que eligió a Ábalos, a Santos Cerdán y a Paco Salazar". "El problema no es que ha ido eligiendo mal, el problema es él. Él es la cúspide de esa estafa piramidal de venderle a los españoles regeneración y limpieza, y en el fondo estar haciendo lo contrario".

La diputada popular también se ha referido a los comicios extremeños que se celebrarán mañana para recordar que el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, "incumple el código ético del PSOE" que obliga a suspender de militancia a quien se le abre juicio oral.

Para Álvarez de Toledo, el hecho de que no le expulsen del partido demuestra la "enorme farsa" y la "inmensa estafa" del relato de "regeneración democrática, feminismo y lucha contra la corrupción" del sanchismo.