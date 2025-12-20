La Guardia Civil sobre el nuevo jefe de la UCO: "Conoce a fondo sus engranajes operativos"

El Ministerio del Interior ha nombrado este martes al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, después de la incertidumbre por el ascenso del anterior responsable de la unidad, el coronel Rafael Yuste. Desde diferentes asociaciones policiales han mostrado a Libertad Digital sus opiniones acerca del futuro de la UCO y del nuevo jefe.

El Consejo de Ministros aprobó a principios de diciembre el ascenso del coronel Rafael Yuste a general de brigada por lo que debía revelar su puesto en esta entidad. Desde el Gobierno defendieron que este movimiento entraba en la "absoluta normalidad" del cuerpo y que se trataba de un ascenso como el de "otro coronel más". No obstante, este relevo se ha producido en medio de las investigaciones de la UCO que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital afirman que el cambio en la dirección de la UCO no afectaría en principio a las investigaciones que en estos momentos están abiertas debido a que son los jueces los que mandan. La función de la UCO es llevar a cabo las diligencias que le ordena el juez. No obstante, otra cuestión relevante son las futuras investigaciones en las que la nueva persona al frente de la UCO sí que podría perjudicar o evitar que se investiguen. Entre los casos que la UCO tiene activos y que afectan al gobierno se encuentran el caso Koldo o el caso Begoña Gómez.

Por otro lado, la Secretaria de Comunicación de JUCIL, Mila Cívico Pascual, explicó a Libertad Digital confiaban en que "este ascenso (Rafael Yuste) no perjudique a las investigaciones de ahora y de las venideras". De igual manera, Cívico Pascual remarcó la profesionalidad de Yuste al frente de la UCO y calificó su trayectoria de "posiblemente intachable", por lo que el ascenso de esta persona parecía lógico.

En cualquier caso, en cuanto a lo que pueda pasar en el futuro, Cívico Pascual reiteró la confianza de JUCIL en la UCO y señaló que "estamos convencidos de que trabajarán con la misma imparcialidad".

Al conocerse que Merino sería la nueva persona al frente de la UCO desde JUCIL han visto con buenos ojos su nombramiento. "Desde JUCIL valoramos positivamente el nombramiento del coronel Pedro Merino Castro. Su experiencia previa en la lucha contra los delitos económicos dentro de la propia unidad garantiza que conoce a fondo sus engranajes operativos".

En la misma línea se pronunciaron desde la Asociación PRO Guardia Civil (APROGC), que comentaron que el problema no estaba en el ascenso del Coronel Yuste sino que si el gobierno quería que se mantuviese la imparcialidad que hasta ahora ha caracterizado a la UCO "lo más lógico sería que asumiera el mando de la UCO mandos internos de UCO que van a ascender a Coronel, perfectos y válidos conocedores de los valores de la UCO", según Fran Pajuelo, portavoz de APROGC.

Después de conocerse el nombramiento de Merino Castro, Pajuelo ha señalado a Libertad Digital que desde APROGC estaban contentos. "Vuelve a casa un gran profesional conocedor de los valores e idiosincrasia de la UCO. APROGC le desea suerte al frente de la Unidad".

De igual manera, desde la Unión Federal de Policía (UFP) no quisieron pronunciarse sobre los cambios internos en la jefatura de la Guardia Civil pero comentaron que "un relevo en la UCO no debería afectar ni a las investigaciones en curso ni a las futuras".

"Si en algún momento un cambio de dirección influyera en el rumbo de las investigaciones, entonces sí estaríamos ante algo preocupante: una posible estrategia para orientarlas o condicionarlas", añadieron.

Al conocerse el nombre de Pedro Merino como la nueva persona al frente de la UCO desde UFP han reconocido que no conocían personalmente a este guardia civil pero que les habían llegado "referencias positivas".

Rafael Yuste y su sucesor

Como ya publicó Libertad Digital, Yuste había completado a mediados de este año el curso de ascenso a general siendo el número uno de su promoción, por lo que prácticamente tenía garantizado el ascenso. No obstante, lo normal es que este ascenso se hubiera producido de cara a mediados del año que viene de tal manera que hubiese cumplido un año desde su salida del centro de estudios militares.

En esta misma línea el Ministerio del Interior ha defendido en los últimos meses que Yuste había participado en los cursos de capacitación para poder ascender a la cúpula de la Guardia Civil por voluntad propia.

​Por otro lado, el nuevo jefe de la UCO ya tuvo su paso por la unidad y fue también asesor en el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno. De igual manera, también estuvo en la Casa Real y ocupó la jefatura de la Comandancia de Salamanca.