LD accede a las propiedades del expresidente de la SEPI: posee un adosado y un "casoplón" en una urbanización de lujo

Libertad Digital ha tenido acceso directo a dos de las propiedades del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que fue detenido en en el marco de la ‘operación Leire’. Fernández posee un adosado y un "casoplón" en la misma urbanización.

El expresidente de la SEPI fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a Leire Díez y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, en el marco de una causa que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Este procedimiento versa sobre el supuesto amaño de adjudicaciones públicas. Fernández trabajó para Servinabar después de su paso por la presidencia del organismo público; cargo que tuvo que dejar por su vinculación a otro caso de corrupción que está siendo investigado.

Según denunció el PP en la sesión de investigación del caso Koldo en el Senado durante la comparecencia de Fernández, el que fuera número dos de María Jesús Montero habría amasado un patrimonio de cinco millones de euros contando con seis viviendas de lujo. "¿Cómo es posible que haya adquirido, en 7 años y sólo con su sueldo, un patrimonio inmobiliario de seis viviendas de lujo valoradas en varios millones de euros? ¿De dónde ha sacado ese dinero? ¿O es que le ha tocado la lotería?", se cuestionó el senador popular Francisco Bernabé durante la comparecencia, en la que Fernández no respondió a las preguntas de los senadores.

Libertad Digital ha podido confirmar que Fernández tiene dos de las citadas propiedades en una misma urbanización de Sevilla llamada La Juliana. Una de ellas, es un chalet adosado, mientras que otra es un "casoplón", según ha desvelado una fuente conocedora del caso. Fernández disfruta de su patrimonio junto a su mujer actual, Dilma, que es italiana de origen brasileño. Con ella –además de otros dos propietarios—, según ha comprobado este diario, también tiene un local de hostelería en la ciudad sevillana llamado La Bola. Cabe recordar que la hostelería es un negocio buscado habitualmente por personas que necesitan lavar dinero procedente de causas ilegales.

Este patrimonio podría haber sido amasado gracias a las supuestas comisiones ilegales por el amaño adjudicación de contratos públicos, que, según apuntan las diferentes investigaciones judiciales, se podrían haber dado tanto en el seno del Ministerio de Transportes bajo la dirección de José Luis Ábalos como en el de la SEPI bajo el mando de Fernández.

Vecino de Kiko Rivera y Sergio Ramos

La urbanización es una de las más demandadas de la provincia de Sevilla, ya que esta se encuentra a tan solo 20 minutos de la capital andaluza pero cuenta con un entorno natural deseado para todos aquellos que buscan tranquilidad. Además de encontrarse enmarcada por un bosque centenario, se encuentra a menos de una hora de la aldea de El Rocío.

La urbanización tiene seguridad privada 24 horas y cuenta con precio por metro cuadrado construido que ronda los 1.500 euros. Asimismo, es a esta urbanización donde, según la revista Semana, se ha mudado Kiko Rivera después de su separación. El futbolista Sergio Ramos también tendría una finca en la urbanización.

