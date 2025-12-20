Menú
España

Noticias La Trinchera. Zapatero acorralado por la UCO, la UDEF y Estados Unidos

El equipo de La Trinchera repasa la actualidad semanal tras las novedades con respecto a la relación entre Zapatero y el rescate de Plus Ultra

El equipo de La Trinchera repasa la actualidad semanal tras las novedades con respecto a la relación entre Zapatero y el rescate de Plus Ultra

Temas

0
comentarios