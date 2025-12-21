Cataclismo para el PSOE en los alrededores de Almaraz

Además de su imputación en la causa que investiga el enchufe al hermano de Pedro Sánchez, Miguel Ángel Gallardo tenía que lidiar en la campaña de las elecciones en Extremadura con el debate sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz. Un asunto en el que el PSOE de la región se ha posicionado a favor de la prórroga pero lidiando con la contradicción de que en Madrid los socialistas sigan votando en contra.

Este mismo fin de semana, Gallardo insistía en una entrevista en que la prórroga está garantizada: "Si (el informe) es favorable, se autorizará". Sin embargo, el Gobierno se ha cuidado mucho de decir nada al respecto después de que las eléctricas pidieran una prórroga hasta 2030 que está en manos ya del Consejo de Seguridad Nacional. Su único gesto para no perjudicar aún más al socialista ha sido pasar lo más de puntillas posible sobre un asunto que tiene en guardia a Sumar.

Los resultados electorales prueban que el tema ha pesado también en los desastrosos resultados electorales para el PSOE en la zona más próxima a la central, la directamente amenazada por el cierre y que más sufrirá la pérdida de los alrededor de 4.000 empleos que dependen de Almaraz.

El municipio con mayor peso en la proximidad de la central, Navalmoral de la Mata, que lleva meses liderando la revuelta de los alcaldes contra el cierre, ha castigado al PSOE, que pasa a ser tercera fuerza, por detrás de Vox. Los socialistas, que en 2023 obtuvieron un 30% de los votos caen ahora once puntos. Mientras, el PP gana cinco, pasando del 40 por ciento al 45 por ciento. Vox alcanza un resultado espectacular, con diez puntos más que en 2023 y un 23 por ciento de los votos, lo que los convierte en segunda fuerza. La derecha de PP y Vox suma casi un 70 por ciento de los votos.

En Almaraz, un municipio mucho más pequeño y gobernado por un socialista, Juan Antonio Díaz, la situación es similar, sumándose a los pueblos donde la formación de Abascal ha logrado ser segunda fuerza. El PP de Guardiola sube siete puntos con casi un 47% de los votos, Vox pasa del 10% al 23% y el PSOE se hunde aún más que en el resto de la región: pierde 18 puntos.

Otro de los pequeños pueblos de la zona, Belvis de Monroy, cuyo alcalde, Fernando Sánchez, lidera la plataforma ciudadana Sí a Almaraz a favor de la prórroga, ha castigado también al PSOE con fuerza. Allí también los socialistas son tercera fuerza, dejándose ocho puntos. El PP gana casi diez y Vox, casi nueve puntos, pasando del 15 por ciento a casi el 25 por ciento.

A Gallardo le queda el consuelo de otros pueblos pequeños que no llegan al centenar de censados, como Berrocalejo, donde gana aunque perdiendo muchos votos (11 puntos) respecto a 2023, o Bohonal de Ibor, donde no llega a ser tercera fuerza pero pierde dejándose 15 puntos. En Romangordo y Casas de Miravete también ganó el PSOE.