Cayetana Álvarez de Toledo, tras el 21-D: "Una paliza para Sánchez y una humillación para el PSOE"

Tras conocerse los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura, Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a señalar a Pedro Sánchez como responsable directo del hundimiento del PSOE en uno de sus feudos históricos. La diputada del Partido Popular ha publicado un mensaje en la red social X acompañado de un vídeo en el que, semanas antes, interpelaba en el Congreso al ministro Félix Bolaños por la candidatura de Miguel Ángel Gallardo, procesado y con juicio señalado. «¿Lo rompe usted o lo rompo yo?», preguntaba entonces mostrando el código ético del PSOE.

Al final lo rompieron los extremeños. Una paliza para Sánchez.

Una humillación para el PSOE.

«¿Lo rompe usted o lo rompo yo?»

El vídeo, publicado originalmente el 26 de noviembre por el Grupo Popular en el Congreso, recoge una intervención de Álvarez de Toledo frente a Bolaños. La diputada popular cita la página 10 del código ético del PSOE, aprobado en marzo de 2023, donde se establece que todo socialista al que se le abra juicio oral por corrupción debe solicitar su baja inmediata del partido y, si no lo hace, será expulsado ipso facto.

«¿Qué pasa, señor Bolaños? ¿Que no aplica en Extremadura?», preguntó entonces la diputada. «¿Que Gallardo, con juicio ya señalado, tiene bula?», insistió, antes de acusar al PSOE de utilizar el discurso de limpieza democrática como una fachada sin consecuencias reales. El vídeo finaliza con una frase que Cayetana ha recuperado tras el 21-D: «¿Lo rompe usted o lo rompo yo? Mejor hágalo usted. Será recordado como su único acto de coherencia.»

Gallardo y el castigo electoral

El candidato socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha sido uno de los protagonistas de la jornada electoral. Con un juicio pendiente por un caso de corrupción relacionado con el nombramiento del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz, el PSOE ha perdido 10 escaños y más de 14 puntos de apoyo, quedándose en solo 18 diputados.

En Villanueva de la Serena, municipio que Gallardo gobernó durante dos décadas, el PP ha superado al PSOE por casi diez puntos, confirmando el retroceso. También ha habido pérdida de apoyo socialista en Badajoz, Navalmoral de la Mata y Almaraz, donde la gestión del PSOE sobre la central nuclear ha sido muy cuestionada. Vox, por su parte, ha doblado su representación hasta los 11 escaños.

Fuentes del propio PSOE reconocen ahora que el candidato «no era el idóneo» y atribuyen el resultado a «las circunstancias», en referencia al proceso judicial abierto. Sin embargo, el partido no aplicó su propio código ético, algo que el PP denunció durante toda la campaña.

El mensaje tras el 21-D

Una vez confirmada la derrota del PSOE, Cayetana Álvarez de Toledo escribió en su perfil de X: «Al final lo rompieron los extremeños», en alusión directa al vídeo contra Bolaños. A continuación, dejó tres frases separadas que resumen su valoración política del resultado:

«Una paliza para Sánchez. Una humillación para el PSOE. Una esperanza para España.»

La diputada popular ha centrado su discurso en denunciar lo que considera una estafa política sostenida en falsos relatos de regeneración y limpieza. En anteriores ocasiones, ha calificado el sanchismo como «la cúspide de una estafa piramidal» y ha situado a Pedro Sánchez como el auténtico responsable de haber incumplido cada uno de los compromisos que prometió.

Un golpe para el PSOE en su propio bastión

El Partido Popular de María Guardiola ha conseguido 29 diputados y ha superado en escaños y votos a toda la izquierda junta. Aunque necesitará al menos la abstención de Vox para ser investida, la suma de ambos partidos alcanza los 40 escaños y el 60% del voto, frente al 36% de la izquierda.

Navalmoral de la Mata, Almaraz y Belvís de Monroy, zonas con fuerte impacto por el futuro de la central nuclear, han castigado con dureza al PSOE. En Almaraz, los socialistas han perdido 18 puntos, quedando por detrás del PP y Vox. En Navalmoral, han caído hasta la tercera posición. El rechazo a Gallardo se ha traducido en una pérdida de apoyo sin precedentes.