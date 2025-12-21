La excusa del amigo de Zapatero sobre su cita en El Pardo: "Somos compañeros de correr"

Julio Martínez, consultor amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y cliente de la agencia de comunicación de sus hijas, Whathefav S.L., parece haber sido asesorado por Moncloa o Ferraz para su entrevista con el diario El Mundo. Todo es "una falacia total". Cada justificación que aporta parte de esa premisa. El empresario fue fotografiado con el ex presidente del Gobierno dos días antes de su arresto en el marco de la investigación de Plus Ultra. Para ponerles en contexto, recordamos el dato principal: la SEPI destinó 53 millones de euros para el rescate de esta aerolínea que, en aquel momento, tan solo representaba el 0,03% del tráfico aéreo en España. Por cierto, conviene recordar que este empresario responde al nombre de Julio Martínez Martínez, (no confundir con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola).

En apenas 48 horas, Martínez pasó de correr por el monte lejos de los focos a convertirse en una figura central de una investigación que combina dinero público, conexiones políticas y una aerolínea rescatada bajo sospecha. El proceso judicial dirá si su versión se sostiene o si su salto al primer plano informativo es solo el comienzo de una historia mucho más larga.

"Jamás he sido testaferro de nadie", afirma cuando se le pregunta si actúa como hombre de paja del ex presidente socialista. Insiste en que su relación con Zapatero es estrictamente personal: una amistad forjada durante años y basada, principalmente, en el deporte. "Somos compañeros de correr", resume. Según explica, ambos quedan con frecuencia para salir a correr, en ocasiones acompañados por otras personas.

El Pardo

Sobre el encuentro fotografiado en El Pardo, rechaza que se tratara de una reunión. "No lo fue. Quedamos para salir a correr, como tantas otras veces", asegura. Justifica el lugar por una razón práctica: "Corremos en el monte. El Pardo es donde corremos el 80% de las veces que nos vemos". También niega de forma rotunda que intercambiara documentación con Zapatero, como se ha publicado. Aclara que llevaba una bolsa de deporte con ropa de recambio. "Es ridículo pensar que iba a revisar documentos bajo una encina, con el frío que hacía", afirma, visiblemente molesto. "Si eso fuera verdad, habría fotos". Y sentencia: "Es radicalmente falso, una falacia total. Era una bolsa de deporte sin más".

Dos días después de aquel encuentro, llegó la detención. Martínez asegura que, a día de hoy, desconoce los motivos concretos de su arresto y los delitos que se le imputan. "No se me ha informado de nada. Todo lo que sé lo sé por los periódicos", afirma. Pese a ello, dice confiar plenamente en la justicia y sostiene que las diligencias acabarán archivándose en lo que a él respecta.

Su relación con Plus Ultra, Venezuela y las hijas de Zapatero

Respecto al rescate de Plus Ultra, niega cualquier implicación. Reconoce, eso sí, que la aerolínea es cliente de una de sus empresas desde hace seis años, a la que presta servicios de asesoramiento. "No he tenido nada que ver con el rescate, ni con el importe, ni con el préstamo", subraya. Martínez admite mantener relación empresarial con Venezuela, aunque matiza que no se trata de negocios directos ni de vínculos con su Gobierno. "Es gestión", puntualiza sin entrar en más detalles. También confirma que una de sus empresas es cliente de Whathefav S.L., la agencia de comunicación y publicidad de las hijas de Zapatero. A preguntas sobre el origen de esa relación comercial, se limita a una respuesta escueta: "Soy cliente y ya está".

El empresario se compadece a sí mismo por la exposición mediática. "Jamás pensé que me iba a pasar a mí". Acostumbrado al anonimato, el amigo personal de todo un expresidente del Gobierno como Zapatero, parece sorprenderse de su salto a la escena pública y pide explicaciones: "Eso es algo que me lo tendría que explicar usted, que trabaja en los medios de comunicación y se lo agradecería profundamente. Lo agradecería porque no lo entiendo. Cuando alguna vez ves este tipo de noticias en prensa, lo miras y piensas 'qué cosa más loca'. Jamás pensé que me iba a pasar a mí", lamenta Julio Martínez. Así termina esta entrevista en las que son las primeras explicaciones conocidas de este empresario.