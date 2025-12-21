Los restaurantes exclusivos en los que se reunía la trama Koldo: este es el precio del jamón y las gambas
Los sucesivos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han dejado una suerte de ruta gastronómica entre mordida y mordida.
1. La Chalana
La Chalana fue uno de los primeros restaurantes que se consideró lugar de reunión de la trama Koldo. En esas reuniones, como ya se publicó en Libertad Digital, Koldo se vio con el que fuera subsecretario del Ministerio de Transporte, Jesús Manuel Gómez García, y con el director general de EMFESA, Vicente Calzado. Precio de la ración de jamón: 25€ Precio de la ración de langostinos gordos: 25€
El jamón de La Chalana
Foto promocional de la ración de jamón de La Chalana, cuyo coste es de 25€. El restaurante se ubica en la madrileña Calle de Santo Domingo de Silos, 6.
2. Jai Alai
Uno de los restaurantes a los que habrían acudido los presuntos participantes de la trama Koldo se trata del Jai Alai de Madrid. Aldama, en su última declaración en la Audiencia Nacional, señaló que allí se reunió con entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, en el año 2020. Precio de la ración de jamón de Jabugo 5J: 27€ Precio de la ración de Gambas al ajillo: 19,50€ Aunque el restaurante no ofrece ración de gambas cocidas, su entrante más caro es la ración de Foia micuit, que cuesta 31€.
Bacalao al pilpil del Jai Alai
La ración de Bacalao al pilpil en el Jai Alai de Madrid, ubicado en la madrileña calle de Balbina Valverde, 2; cuesta 24,78€.
3. La Tragantía
Este local, también ubicado en Madrid, sirvió como punto de encuentro entre Koldo, Ábalos y Aldama. Como ya se ha publicado en Libertad Digital, allí se citaban en una zona discreta de la cafetería Koldo y Aldama y Koldo con Ábalos en días distintos. Además, numerosas facturas y tickets de comida en este restaurante forman parte de sumario de la trama corrupta. El último informe de la UCO revela una reunión entre los citados integrantes de la trama y el director de Gabinete del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera con el objetivo de conseguir una licencia para la trama hidrocarburos.
Jamón a 28 euros
El restaurante La Tragantía ofrece una amplia carta de productos procedentes de la mar. Precio de la ración de jamón ibérico: 28€ Precio de la ración de gambas a la plancha: 28€
4. Restaurante La Paloma
Otro de los restaurantes referidos en el último informe de la UCO es el local La Paloma. En este restaurante, según los investigadores, se habrían reunido el empresario Antxon Alonso, el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Santos Cerdán. Trabajadores del restaurante han negado a Libertad Digital dicha reunión recalcando además la importancia de preservar la confidencialidad de sus clientes.
Carta del Restaurante La Paloma
la Paloma ofrece una amplia carta donde elegir. Precio de la ración de jamón ibérico: 31,50€
Terraza del Restaurante La Paloma.
La Paloma cuenta con una señorial terraza en la Calle de Jorge Juan, en Madrid.
Restaurante Sadazón
Este restaurante madrileño aparece reflejado en el último informe de la UCO por ser un local en el que se registraron 49 operaciones con un importe total de 7.470 € entre febrero de 2022 y enero de 2024 con una de las tarjetas que tenía contratadas Servinabar—y de la que la UCO sospecha que Santos Cerdán hacía uso.
Carta del Restaurante Sadazón
Ubicado en el madrileño barrio de Moncloa, en la calle Gaztambide, el Sadazón ofrece una amplia variedad de comidas. Precio de la ración de jamón de bellota: 30€ Precio de la ración de gamba a la plancha: 40€
La Bola
El restaurante La Bola de Sevilla es el más sencillo de todos. En él no constan reuniones de altos dirigentes, sin embargo, está vinculado a la operación Leire Díez. El restaurante es propiedad, junto a otros socios, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, detenido por verse involucrado en una trama de cobro de supuestas mordidas por amañar adjudicaciones públicas de la SEPI. Fernández también trabajó para Servinabar como director comercial. Imagen de Google Street View. Otros restaurantes im portantes para la trama son el Bar Franky y la cantina del Hipódromo de Madrid.