Torró llama al PP "madre nodriza" de Vox

La encargada de dar la cara en el PSOE en esta aciaga noche electoral en Extremadura fue la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. Si bien admitió que el resultado había sido "malo", achacándolo a que no habían sido capaces de movilizar a sus votantes, buena parte de su intervención sin preguntas estuvo dedicada al PP y a Vox.

"La lectura es clara estos resultados son el reflejo perfecto de la estrategia de Feijóo, sembrar para la ultraderecha", dijo Torró. "Un partido que se dice ser de Estado pero en realidad es la madre nodriza de la extrema derecha", insistió, utilizando una expresión con la que quizás quería aludir al PP como una "nave nodriza" de Vox.

En su opinión, el PP ahora es "más rehén de los ultras" y los extremeños están bajo "amenaza" de retroceso de sus derechos y bienestar. No quiso hablar, sin embargo, de la difícil posición del candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, después de cosechar el peor resultado histórico en Extremadura. "Por nuestra parte vamos a seguir ayudando a nuestros compañeros de Extremadura para que los extremeños tengan un proyecto de futuro y de oportunidades para la mayoría", zanjó.