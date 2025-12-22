Abascal avanza que venderá caro su apoyo a Guardiola y no descarta pedir que Vox entre en el Gobierno

Santiago Abascal no quiso desvelar este lunes ninguna de las líneas estratégicas que seguirá de cara a una futura negociación para formar gobierno en Extremadura. Pero sí dejó claro que "la pelota está en el tejado" de María Guardiola, a la que tachó de "soberbia". Es ella la que tendrá que asumir los postulados de Vox puesto que remachó, por activa y por pasiva, que los votantes que han catapultado a su partido este domingo no serán "ni invisibilizados ni traicionados".

Un tranquilo Abascal, con la posición de fuerza que le han otorgado las urnas, compareció un día después desde la sede de Vox, en la calle Bambú, para lanzar un mensaje claro en este sentido: "Es el PP el que debe elegir" porque también le dan los números con el PSOE y Podemos.

"Ahora es el PP el que tiene que decidir, en Extremadura pero probablemente no solo en Extremadura. Si el PP quiere seguir aplicando políticas socialistas, pactadas con los socialistas, pues que pacte con el PSOE. Tiene mayoría para ello, ambos pueden conformar una mayoría y ambos ya han pactado en otros lugares como en Ceuta y también en Bruselas". "Si no quiere pactar con el PSOE, pero el PP y la señora Guardiola quieren seguir demonizando a los hombres con políticas de feminismo extremo, al estilo de Irene Montero, pues las puede pactar con Podemos. También tiene mayoría con Podemos en Extremadura para poder obtener una investidura. Y no estamos diciendo algo raro, el PP ya pactó un gobierno en la época del señor Monago con los comunistas".

El diagnóstico que de los comicios realizó el líder de Vox es certero: "Debacle (de la mafia) del PSOE" y "el PP ni aún así consigue" la mayoría absoluta. En este sentido, subrayó que "el PP no consigue sus objetivos y, además, pierde casi 10.000 votos en relación a las anteriores elecciones. Y es que "el PP el que convocó estas elecciones con un único objetivo, que era el no depender de Vox. Y ayer los extremeños hablaron con claridad y han dicho que quieren más del doble de Vox. Esa es la realidad que nadie puede tapar, eludir y es la que va a contar".

Abascal se cerró en banda a la hora de adelantar acontecimientos pero sí avanzó que el apoyo de Vox al PP se cotizará caro. Y es que este escenario no es el mismo que en la Comunidad Valenciana. "Estamos en una nueva fase: se han adelantado elecciones y Vox ha multiplicado por más de dos sus resultados". Así las cosas, todas las hipótesis caben, incluso que exijan entrar en el gobierno, dijo, aunque este escenario se antoja poco probable pues su estrategia de salirse de todos los gobiernos se ha demostrado certera.

Ahora bien, de sus palabras se desprende que no habrá dos negociaciones – para un acuerdo de investidura y para un acuerdo de presupuestos- sino que irán de la mano en ambas cuestiones. "Esas cosas va unidas normalmente. Si hay acuerdos de investidura pues lo lógico es que haya acuerdos de presupuestos". "Pero también vale que lo pacten con el PSOE y Podemos", incidió.

Santiago Abascal, al más puro estilo sanchista, habló de bulos y cargó contra los medios. "En esta campaña hemos visto al PP demasiado cerca del PSOE y una guerra sucia contra Vox permanente. Y lo que hemos vistos es la propagación de bulos que era originados en Génova y que replicaban las terminales mediáticas de Ferraz y al revés: bulos de la extrema izquierda y de Ferraz y que eran replicados por las terminales mediáticas de Génova".

También señaló que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aún no se ha puesto en contacto con él y no descarta no conformar un equipo negociador. "No está pensado y decidido (el equipo negociador), igual no tiene que haberlo porque Guardiola decide pactar con PSOE y Podemos".

"Si el PP reflexiona y está dispuesto al gran cambio que han pedido los extremeños, ahí está Vox. Pero lo que no se puede hacer, si alguien quiere un acuerdo con Vox, es llamar señoros a los representantes de Vox y no llamárselo nunca a Pedro Sánchez".

Así pues, la posición de fuerza ahora mismo de Vox en Extremadura es innegable y todo apunta a que Guardiola deberá sudar para conseguir su apoyo.