Deloitte reconoce al juez Peinado reuniones con la asesora de Begoña Gómez

Responsables de la consultora Deloitte han reconocido en sede judicial que asistieron a reuniones con la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. La esposa de Pedro Sánchez es investigada por malversación, entre otros delitos, por la utilización de su asesora en Moncloa para temas privados.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar este lunes a tres cargos de la consultora Deloitte como testigos para preguntarles por la relación de su empresa con la cátedra que codirigió la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense de Madrid.

Peinado fijó para las 18:00 las declaraciones del presidente de Deloitte España, Héctor Flórez y de dos responsables de la empresa, Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez. De igual manera, al margen de esta cita, el juez también requirió a Deloitte y a otras empresas que aportases las agendas y actas de las reuniones que tuvieron lugar con relación al desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org, el dominio de la página web del 'software' de la UCM por el que se investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presunta apropiación indebida.

Fuentes cercanas al caso consultadas por Libertad Digital señalan que el responsable de Deloitte Juan Pedro Gravel ha reconocido que se produjeron reuniones periódicas con distinta frecuencia y que una de las ubicaciones de estos encuentros era la sede de la empresa, en Torre Picasso. De igual manera, en algunas de las reuniones que se celebraron estuvo presente Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez. Las mencionadas fuentes señalan que Gravel entendía que Álvarez era personal de la Universidad Complutense.

Por otro lado, las mismas fuentes precisan que Gravel ha explicado que la colaboración terminó de manera abrupta y que Begoña Gómez le llamó directamente para agradecerle su colaboración y comentarle que el proyecto finalizaba en ese momento. En esa misma llamada se solicitó que se le emitiera y se le enviara la factura ese mismo día.

Por su parte, el presidente de Deloitte, Héctor Flores habría señalado en su intervención que no tenía conocimiento del proyecto pero que sí que se pasó a saludar en un una de las reuniones celebradas en Torre Picasso, aunque no ha especificado si era una reunión relacionada con el proyecto de la Cátedra.

Los responsable de Deloitte han remarcado que no tuvieron acceso al software y que entendían que era propiedad de la Universidad Complutense. Esto coincide con los que manifestó la consultora en un escrito dirigido al juez Peinado en el que se desmarcaron del software de la UCM alegando que no participaron ni en su creación, ni en su mantenimiento. Deloitte contestó al requerimiento del juez indicando que la prestación de servicios profesionales a la cátedra "tuvo por objeto la prestación de soporte y asesoría a la oficina de proyecto".

A principios de diciembre, como ya publicó Libertad Digital, Juan Carlos Peinado en un auto especificó que procedía a la admisión de la testifical de diferentes cargos de la Compañía Deloitte, la testifical de Miguel Escassi, el requerimiento de aportación de los más de cien correos que mencionó Doadrio Villarejo en su declaración y la solicitud de requerimiento a Google, Indra, Telefónica, Deloitte, Makiing Sciencie, Devoteam y Flat101 de las mencionadas agendas y actas.

De igual manera, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó este viernes un recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez y su asesora en Presidencia del Gobierno, Cristina Álvarez; confirmando así la imputación del delito de malversación de caudales públicos.