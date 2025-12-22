La SEPI de Montero ocultó información durante 2 años a la Comisión Europea sobre el rescate de Air Europa y Plus Ultra

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ocultó información durante dos años a la Comisión Europea sobre el rescate millonario del Gobierno de Pedro Sánchez a las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra.

La SEPI depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda de Montero y actualmente su presidenta es Belén Gualda, nombrada en el año 2021. El Gobierno creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. Dicho fondo se financió en parte con recursos públicos nacionales y estaba alineado con el marco temporal de ayudas de la Unión Europea para empresas afectadas por la crisis. No todos los rescates provenían directamente de fondos europeos Next Generation, pero se enmarcaban en las normas comunitarias para ayudas estatales, con supervisión de la Comisión Europea.

En un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la SEPI hace referencia al informe de abril de 2024 del Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano y que avaló el rescate de Air Europa por 475 millones de euros y de Plus Ultra por 53 millones, respectivamente. Concretamente, el Tribunal de Chicano recordaba en relación al "cumplimiento de la legalidad" que la SEPI tenía que haber enviado a la Comisión Europea un informe anual sobre los citados rescates y que no lo había hecho.

"La normativa del Fondo contiene dos obligaciones en materia de elaboración y remisión de información. Por una parte, SEPI debe elaborar un informe de carácter anual sobre la actividad del FASEE que debe presentar al Consejo de Ministros y comunicarlo a la Comisión Europea; y, por otra parte, la remisión de información mensual al Ministerio de Hacienda sobre las operaciones del FASEE. Sobre la primera de las obligaciones, no se tiene constancia de que se haya elaborado el Informe anual de 2022 y, en cuanto a la segunda, no se ha acreditado suficientemente el cumplimiento de este requisito formal", afirmaba el Tribunal de Chicano.

La SEPI que depende de María Jesús Montero en un escrito firmado por su presidenta Belén Gualda también en abril de 2024 reconoce esta irregularidad: "En lo que respecta al informe de carácter anual sobre la actividad del FASEE que debe presentarse al Consejo de Ministros y ser comunicado a la Comisión Europea, se adjunta el informe correspondiente al año 2022 (ANEXO 2). No se pudo facilitar durante la auditoría debido a que se finalizó y remitió en fecha posterior al trabajo de campo realizado por los auditores del Tribunal de Cuentas en la sede de SEPI".

"Con relación a la remisión de información mensual al Ministerio de Hacienda sobre las operaciones del FASEE, SEPI ha cumplido este requisito ampliamente. El apartado 7.2 del Anexo II del Acuerdo de Consejo de Ministerios recoge que "SEPI informará con carácter mensual al Ministerio de Hacienda de las operaciones del Fondo". SEPI ha dado cumplimiento a esta disposición por dos vías. Por una parte, tal y como recoge el informe, el Ministerio de Hacienda está representado en el Consejo Gestor y accede a tiempo real a toda la información con total transparencia; sin perjuicio, adicionalmente, de la adscripción de SEPI al indicado Ministerio", añade la presidenta de la SEPI.

Sobre los rescates de la SEPI

Sobre los rescates de la SEPI de Air Europa y Plus Ultra, el informe del Tribunal de Cuentas únicamente manifiesta que "las actuaciones de seguimiento de los expedientes tienen un contenido dirigido al examen y supervisión de las obligaciones que impone la documentación contractual y resultan suficientes para llevar a cabo la labor de supervisión y control. No obstante, se hace notar que no existen reglas para aplicar de una manera uniforme las previsiones de vencimiento anticipado, en caso de reiterado incumplimiento de los compromisos asumidos por las beneficiarias o en caso de desviaciones relevantes y sostenidas en los Planes de Viabilidad aprobados".

Por ello, el tribunal de Chicano recomienda a la SEPI que "promueva la aprobación de una normativa clara sobre las decisiones a adoptar por el Fondo en la fase de cumplimiento de los Acuerdos de Apoyo Financiero Público Temporal, bien en la línea de la conservación de la empresa, bien en la aplicación rigurosa de los términos de lo previsto en el correspondiente Acuerdo".

La contestación de la presidenta de la SEPI es tan inane como el reproche del Tribunal de Cuentas: "La actuación de SEPI persigue lograr dos objetivos simultáneamente. Por un lado asegurar la devolución de los fondos públicos empleados y por otra parte procurar la supervivencia de las empresas estratégicas apoyadas por el FASEE, objetivos estos que no se consideran incompatibles".

"A criterio de SEPI, tanto los contratos suscritos como el manual de seguimiento aprobado contienen elementos suficientes para que el FASEE actúe de modo tempestivo y adecuado ante cualquier situación de incumplimiento como el aludido en el proyecto de informe. En cualquier caso, el FASEE actuaría tutelando la defensa de los recursos públicos teniendo presente el criterio rector que inspira la razón de ser del propio Fondo: preservar la actividad económica y el empleo", concluye.

