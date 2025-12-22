Milagros Tolón: la ministra que traicionó la amistad de Page para abrazar la fe en Sánchez

Sánchez tira de los más fieles entre los fieles para puestos de responsabilidad del Gobierno. Después de mandar a Pilar Alegría a batirse el cobre con Azcón en Aragón, ha seleccionado a su nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes: se trata de Milagros Tolón, que ejercía de Delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha hasta ahora.

Curiosamente, la actuación más conocida de Tolón hasta la fecha ha tenido lugar hace pocos días, cuando desde el Gobierno de García-Page en Castilla-La Mancha, su consejera de Igualdad, Sara Simón, habló abiertamente de irregularidades en las primarias del PSOE de 2017 en las que Pedro Sánchez recuperó el liderazgo del partido. Sus declaraciones no dejaban lugar a dudas: acusaba a Sánchez de haber hecho un pucherazo para ganar la secretaría general.

Según dijo Simón el pasado 12 de diciembre, "ahora, con todo lo que está pasando, con todo lo que está saliendo a la luz, con todo lo que estamos viendo, pues a lo mejor se explican muchas cuestiones de cosas que pasaban en ese momento", decía. Y añadía que "no tengo pruebas, pero fue un hecho que ocurrió. Sé lo que pasó en mi provincia. En aquel momento (2017) se escucharon muchas cosas. Puedo decir que era una realidad, que en agrupaciones en las que había cinco personas militando, de repente aparecían 40. No sabemos cómo sucedió aquello y creo que fue un hecho que ocurrió en otros sitios, porque desde luego que ha habido más compañeros y compañeras que lo han hecho visible".

Fue entonces cuando Tolón intervino y lo hizo para acusar a la consejera de Page de lanzar "bulos". Literalmente dijo: "Antes de hablar de bulos tendría que haber pensado cuando personas que están bajo su responsabilidad sí que intentaron buscar bulos. Lo que tienen que hacer algunas personas que han tenido una estrecha relación hasta antes de ayer con Ábalos o Paco Salazar, lo que tienen que hacer, es no ponerse tan nerviosos, en este caso, nerviosas".

Amiga de juventud de Page, fue avalada por su ahora enemigo

Sin embargo no siempre fue así. Tolón ingresó en el PSOE en 1989 con el aval precisamente de Emiliano García-Page, a quien conoce desde que ambos eran jóvenes. También fue Page quien le entregó en 2015 el bastón de mando cuando alcanzó la alcaldía de Toledo. Revalidó mandato con un 44% de los votos, el mejor resultado de un alcalde socialista en Toledo.

Curiosamente se declara socialista, católica, defensora de la Constitución y de la unidad de España. De hecho, presume de lucir una bandera de España en su muñeca.

Quizá por todo esto, se esté interpretando que la elección de Sánchez busca debilitar la hegemonía de Emiliano García-Page. Según los cálculos de los teóricos monclovitas, Tolón pretende dar más visibilidad a Ferraz frente a las críticas de Page.

Quienes la conocen la tachan de militante de hierro. Aunque Page avaló sus inicios, la relación se ha tornado en una "compleja" rivalidad política. Mientras el presidente regional marca distancias con Sánchez, Tolón ha demostrado una servidumbre total a la estrategia de Moncloa, aceptando el papel de "cara visible" del Gobierno central en Toledo. Su perfil busca neutralizar las críticas de la derecha y robarle a Page el discurso del "socialismo constitucionalista".

Aspectos llamativos de su perfil

Marcada por la muerte prematura de su padre y las estrecheces económicas, estudió con becas y trabajó 15 años en la educación de adultos en el humilde barrio del Polígono. Aunque prometió a su madre que no se metería en política, se afilió al PSOE en 1989 gracias al aval de Page. A modo de anécdota graciosa, Tolón suele contar que tiene un grupo de amigas que se llaman a sí mismas "las chicas de blanco" porque se visten así cada año en la noche de San Juan. Además, ha peregrinado al Santo Sepulcro en Jerusalén.