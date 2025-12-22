Pedraz reactiva el caso Hidrocarburos: cita a los exjefes de gabinete de Ribera y Maroto

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado este lunes la citación en calidad de investigados de los empresarios Víctor de Aldama, Claudio Rivas, Carmen Pano y de su hija Leonor González Pano en el marco de la trama Hidrocarburos. También la comparecencia como testigos de Juan Ignacio Díaz Bidart (jefe de gabinete en el Ministerio de Industria que dirigía Reyes Maroto), Marc Pons ( jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera), Manuel García Hernández, el empresario Manuel Salles Carceller y Álvaro Gallego García.

El instructor da luz verde a todas estas citaciones que se celebrarán entre el 28 y el 30 de enero de 2026, a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras recibir el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En el escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el fiscal Luis Pastor afirma que "visto el contenido del informe policial, y los indicios que en el mismo se exponen, se hace necesario recibir declaración a personas que tuvieron relación con los hechos expuestos, tanto en lo que se refiere a las distintas reuniones a las que se hace mención, como a la operativa económica".

La Fiscalía menciona en su escrito la relación entre Rivas, Aldama y Carmen Pano con el chalet en La Alcaidesa (Cádiz). "Estos hechos son calificados como constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. En consecuencia, visto lo anterior, la investigación en el presente procedimiento y referida a tales hechos, ha de ceñirse a determinar las eventuales responsabilidades penales de aquellas personas que no están imputadas en la indicada Causa Especial", señala.

Sobre el informe de la UCO, Anticorrupción recuerda que ahí se refleja que "se desprenden indicios de haberse efectuado pagos para agilizar la obtención del título de operadora de Villafuel SL".

El 19 de diciembre de 2020, Claudio Rivas, por medio de Leonor González y Carmen Pano, "interesó de Víctor de Aldama Delgado, la posibilidad de mediar" con el por aquel entonces Ministro de Transporte, José Luís Ábalos, con el objetivo de que este influyese en "diferentes instancias ministeriales conocedoras o vinculadas a la tramitación del expediente administrativo de concesión del título de operador de hidrocarburos a Villafuel SL, a cambio de una contraprestación económica".

De igual manera, Anticorrupción recuerda que el informe policial refleja Claudio Rivas entregó cerca de un millón de euros para la "compra de voluntades", entre los que se incluiría el dinero en efectivo retirado por Carmen Pano o la compra del chalet de La Alcaidesa".

Por otro lado, La Fiscalía tambien señala que las influencias en diferentes instancias ministeriales se materializaron con reuniones con Juan Ignacio Díaz Bidart y los contactos de Koldo García con Marc Isaac Pons Pons, jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por su parte, Aldama mantuvo contactos con Manuel García Hernández, el Director General de Política Energética y Minas.

